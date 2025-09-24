Рейтинг@Mail.ru
"Будет еще хуже". На Западе сделали резкое заявление о России и Украине
01:28 24.09.2025
"Будет еще хуже". На Западе сделали резкое заявление о России и Украине
Конфликт на Украине может привести к ухудшению ситуации для Киева и открытому противостоянию между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил в интервью... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине может привести к ухудшению ситуации для Киева и открытому противостоянию между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил в интервью Berliner Zeitung немецкий политолог Йоханнес Варвик."Конфликт вполне может обостриться еще больше — для Украины, где ситуация, возможно, будет еще хуже, или же он может перерасти в открытый конфликт между НАТО и Россией. Возможно и то, и другое", — сказал он.При этом политолог подчеркнул, что предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации можно только путем переговоров.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.Также Зеленский отверг приглашение президента Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
украина, россия, москва, владимир путин, владимир зеленский, нато
Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине может привести к ухудшению ситуации для Киева и открытому противостоянию между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил в интервью Berliner Zeitung немецкий политолог Йоханнес Варвик.
"Конфликт вполне может обостриться еще больше — для Украины, где ситуация, возможно, будет еще хуже, или же он может перерасти в открытый конфликт между НАТО и Россией. Возможно и то, и другое", — сказал он.
При этом политолог подчеркнул, что предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации можно только путем переговоров.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Также Зеленский отверг приглашение президента Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
