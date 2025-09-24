https://ria.ru/20250924/ukraina-2043878269.html

"Будет еще хуже". На Западе сделали резкое заявление о России и Украине

"Будет еще хуже". На Западе сделали резкое заявление о России и Украине - РИА Новости, 24.09.2025

"Будет еще хуже". На Западе сделали резкое заявление о России и Украине

Конфликт на Украине может привести к ухудшению ситуации для Киева и открытому противостоянию между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил в интервью... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T01:28:00+03:00

2025-09-24T01:28:00+03:00

2025-09-24T01:57:00+03:00

украина

россия

москва

владимир путин

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578959_323:0:2481:1214_1920x0_80_0_0_d33b7837dfb2df5ef22ffc56f41c0a9f.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине может привести к ухудшению ситуации для Киева и открытому противостоянию между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил в интервью Berliner Zeitung немецкий политолог Йоханнес Варвик."Конфликт вполне может обостриться еще больше — для Украины, где ситуация, возможно, будет еще хуже, или же он может перерасти в открытый конфликт между НАТО и Россией. Возможно и то, и другое", — сказал он.При этом политолог подчеркнул, что предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации можно только путем переговоров.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.Также Зеленский отверг приглашение президента Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

https://ria.ru/20250923/drony-2043592193.html

https://ria.ru/20250921/vsu-2043246099.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, москва, владимир путин, владимир зеленский, нато