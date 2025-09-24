В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал".
"В Кривом Роге было слышно звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Телеканал также сообщил о новом взрыве в Харькове и повторных взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области - в обоих регионах также звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18