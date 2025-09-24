https://ria.ru/20250924/ugroza-2044070205.html
В "Сириусе" объявили угрозу атаки безэкипажных катеров
Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена на территории "Сириуса", сообщил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 24.09.2025
безопасность
специальная военная операция на украине
дмитрий плишкин
КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена на территории "Сириуса", сообщил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин."На федеральной территории "Сириус" существует угроза атаки безэкипажных катеров. Прошу всех покинуть территорию пляжей и укрыться в безопасном месте", — написал Плишкин в Telegram-канале.
