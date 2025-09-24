https://ria.ru/20250924/ugroza-2044070205.html

В "Сириусе" объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

В "Сириусе" объявили угрозу атаки безэкипажных катеров - РИА Новости, 24.09.2025

В "Сириусе" объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена на территории "Сириуса", сообщил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T16:29:00+03:00

2025-09-24T16:29:00+03:00

2025-09-24T19:44:00+03:00

безопасность

специальная военная операция на украине

дмитрий плишкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена на территории "Сириуса", сообщил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин."На федеральной территории "Сириус" существует угроза атаки безэкипажных катеров. Прошу всех покинуть территорию пляжей и укрыться в безопасном месте", — написал Плишкин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, дмитрий плишкин