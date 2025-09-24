https://ria.ru/20250924/trump-2044000854.html

В Лондоне отреагировали на слова Трампа о мэре Хане

В Лондоне отреагировали на слова Трампа о мэре Хане - РИА Новости, 24.09.2025

В Лондоне отреагировали на слова Трампа о мэре Хане

Лондонская мэрия посчитала высказывания президента США Дональда Трампа в адрес мэра Лондона Садика Хана на Генассамблее ООН "ужасными и предвзятыми", а также... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Лондонская мэрия посчитала высказывания президента США Дональда Трампа в адрес мэра Лондона Садика Хана на Генассамблее ООН "ужасными и предвзятыми", а также заявила, что в Лондоне будут рады приветствовать "рекордное число" мигрирующих граждан США. Трамп во вторник во время выступления в Генассамблее ООН назвал мэра Лондона "ужасным мэром", добавив, что "их иммиграционная политика и их самоубийственные энергетические идеи станут гибелью Западной Европы". "Мы не собираемся придавать его ужасным и предвзятым комментариям значимость ответом... Лондон - величайший город в мире, безопаснее крупных городов США, и мы рады приветствовать рекордное число граждан США, переезжающих сюда", - цитирует слова представителя мэрии телеканал CBS. Ряд британских политиков выступили в защиту Хана, включая членов правительства премьер-министра Великобритании Кира Стармера, указывает CBS. Натянутые отношения между мэром Лондона Садиком Ханом и экс-президентом США Дональдом Трампом тянутся с 2016 года. Тогда американский политик предложил мэру Лондона пройти IQ-тест после того, как Хан назвал взгляды Трампа на мусульман "невежественными". В 2019 году перед прибытием с визитом в британскую столицу Трамп в соцсетях назвал Хана "очень тупым" и "отмороженным неудачником". Политики неоднократно вступали в словесные перепалки в соцсети X. Садик Хан занимает пост мэра Лондона с 2016 года. Он стал первым в истории мэром британской столицы, переизбранным на этот пост трижды. До этого он был членом парламента от Лейбористской партии от района Тутинг и занимал должность замминистра транспорта при премьере Гордоне Брауне в 2009-2010 годах.

