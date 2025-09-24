Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне отреагировали на слова Трампа о мэре Хане - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/trump-2044000854.html
В Лондоне отреагировали на слова Трампа о мэре Хане
В Лондоне отреагировали на слова Трампа о мэре Хане - РИА Новости, 24.09.2025
В Лондоне отреагировали на слова Трампа о мэре Хане
Лондонская мэрия посчитала высказывания президента США Дональда Трампа в адрес мэра Лондона Садика Хана на Генассамблее ООН "ужасными и предвзятыми", а также... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:28:00+03:00
2025-09-24T13:28:00+03:00
в мире
лондон
сша
великобритания
садик хан
дональд трамп
кир стармер
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143022/29/1430222960_0:183:5184:3099_1920x0_80_0_0_ad69d4d7f442f3300a301f205138e623.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Лондонская мэрия посчитала высказывания президента США Дональда Трампа в адрес мэра Лондона Садика Хана на Генассамблее ООН "ужасными и предвзятыми", а также заявила, что в Лондоне будут рады приветствовать "рекордное число" мигрирующих граждан США. Трамп во вторник во время выступления в Генассамблее ООН назвал мэра Лондона "ужасным мэром", добавив, что "их иммиграционная политика и их самоубийственные энергетические идеи станут гибелью Западной Европы". "Мы не собираемся придавать его ужасным и предвзятым комментариям значимость ответом... Лондон - величайший город в мире, безопаснее крупных городов США, и мы рады приветствовать рекордное число граждан США, переезжающих сюда", - цитирует слова представителя мэрии телеканал CBS. Ряд британских политиков выступили в защиту Хана, включая членов правительства премьер-министра Великобритании Кира Стармера, указывает CBS. Натянутые отношения между мэром Лондона Садиком Ханом и экс-президентом США Дональдом Трампом тянутся с 2016 года. Тогда американский политик предложил мэру Лондона пройти IQ-тест после того, как Хан назвал взгляды Трампа на мусульман "невежественными". В 2019 году перед прибытием с визитом в британскую столицу Трамп в соцсетях назвал Хана "очень тупым" и "отмороженным неудачником". Политики неоднократно вступали в словесные перепалки в соцсети X. Садик Хан занимает пост мэра Лондона с 2016 года. Он стал первым в истории мэром британской столицы, переизбранным на этот пост трижды. До этого он был членом парламента от Лейбористской партии от района Тутинг и занимал должность замминистра транспорта при премьере Гордоне Брауне в 2009-2010 годах.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043795431.html
https://ria.ru/20250923/oon-2043853073.html
лондон
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143022/29/1430222960_32:0:4640:3456_1920x0_80_0_0_de2ee50488db43382aa930d878600de6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, сша, великобритания, садик хан, дональд трамп, кир стармер, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Лондон, США, Великобритания, Садик Хан, Дональд Трамп, Кир Стармер, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
В Лондоне отреагировали на слова Трампа о мэре Хане

Мэрия Лондона назвала слова Трампа о мэре Хане ужасными и предвзятыми

© AP Photo / Matt DunhamМэр Лондона Садик Хан
Мэр Лондона Садик Хан - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Мэр Лондона Садик Хан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Лондонская мэрия посчитала высказывания президента США Дональда Трампа в адрес мэра Лондона Садика Хана на Генассамблее ООН "ужасными и предвзятыми", а также заявила, что в Лондоне будут рады приветствовать "рекордное число" мигрирующих граждан США.
Трамп во вторник во время выступления в Генассамблее ООН назвал мэра Лондона "ужасным мэром", добавив, что "их иммиграционная политика и их самоубийственные энергетические идеи станут гибелью Западной Европы".
Выступление Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп с трибуны ООН высказался о ситуации в Европе и конфликте на Украине
Вчера, 17:11
"Мы не собираемся придавать его ужасным и предвзятым комментариям значимость ответом... Лондон - величайший город в мире, безопаснее крупных городов США, и мы рады приветствовать рекордное число граждан США, переезжающих сюда", - цитирует слова представителя мэрии телеканал CBS.
Ряд британских политиков выступили в защиту Хана, включая членов правительства премьер-министра Великобритании Кира Стармера, указывает CBS.
Натянутые отношения между мэром Лондона Садиком Ханом и экс-президентом США Дональдом Трампом тянутся с 2016 года. Тогда американский политик предложил мэру Лондона пройти IQ-тест после того, как Хан назвал взгляды Трампа на мусульман "невежественными". В 2019 году перед прибытием с визитом в британскую столицу Трамп в соцсетях назвал Хана "очень тупым" и "отмороженным неудачником". Политики неоднократно вступали в словесные перепалки в соцсети X.
Садик Хан занимает пост мэра Лондона с 2016 года. Он стал первым в истории мэром британской столицы, переизбранным на этот пост трижды. До этого он был членом парламента от Лейбористской партии от района Тутинг и занимал должность замминистра транспорта при премьере Гордоне Брауне в 2009-2010 годах.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
"Катитесь в ад". Чем Трамп пригрозил европейским союзникам
Вчера, 21:58
 
В миреЛондонСШАВеликобританияСадик ХанДональд ТрампКир СтармерГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала