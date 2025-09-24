В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность

https://ria.ru/20250924/trevoga-2043887450.html
специальная военная операция на украине
казбек коков
безопасность
кабардино-балкарская республика (кбр)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков в Telegram-канале. "Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал он. Коков добавил, что в республике местами возможно замедление работы мобильного интернета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
