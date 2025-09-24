Рейтинг@Mail.ru
В Health & Nutrition проанализировали глобальные тренды молочной отрасли
В Health & Nutrition проанализировали глобальные тренды молочной отрасли
Новости
Health & Nutrition провела анализ глобальных трендов молочной отрасли

Health & Nutrition провела анализ глобальных трендов молочной отрасли

© РИА Новости / Антон ВергунЛиния производства молочной продукции
Линия производства молочной продукции
© РИА Новости / Антон Вергун
Линия производства молочной продукции. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Производство молочной продукции в мире сохраняет рост, что отражается и в динамике российской отрасли, сообщил председатель совета директоров Health & Nutrition Руслан Алисултанов.
По данным Rabobank Global Dairy Quarterly (Q3 2025), которые приводит пресс-служба Health & Nutrition, закупочные цены для переработчиков молочной продукции в Новой Зеландии и Европе за год выросли на 27% и 18%, соответственно. Рост цен объясняется устойчивым спросом и сохранением хорошей маржинальности у производителей: мировые рынки кормов чувствуют себя уверенно, что помогает удерживать себестоимость под контролем. В результате производство молока увеличивается, и лидерами здесь выступают США и Новая Зеландия.
По прогнозам Rabobank, во втором полугодии 2025 года в "большой семёрке" ключевых экспортёров молока (ЕС, США, Новая Зеландия, Австралия, Бразилия, Аргентина, Уругвай) будет достигнут пик производства. В 2026 году рост продолжится, хотя и более умеренными темпами: +1,6% по итогам 2025-го и +0,6% в 2026-м, что в совокупности даст прибавку около 7 млн тонн за два года. При этом региональная динамика остаётся неоднородной: в Европе рост сдерживают последствия распространения вируса блютанг и засухи, в то время как Новая Зеландия готовится к рекордному сезону благодаря благоприятной погоде и высоким доходам фермерских хозяйств.
В то же время, мировое потребление молока растёт медленнее, чем предложение, отметили в Health & Nutrition. Сегмент общественного питания во многих странах находится под давлением, а падение уверенности домохозяйств ведет к сокращению расходов. В рознице ситуация также непростая: во многих странах молочные продукты дорожают, и инфляция в "молочных" отделах продолжает оказывать давление на покупателей.
На этом фоне российская отрасль демонстрирует устойчивый рост. По данным Минсельхоза РФ, к сентябрю 2025 года объём реализации молока в сельхозорганизациях увеличился на 5,2% к уровню прошлого года и достиг 57,3 тысячи тонн в сутки. Среднесуточный надой на корову составил 23 кг, что на 1,1 кг выше прошлогоднего показателя.
"Эти результаты подтверждают, что российская молочная отрасль движется в русле мировых тенденций: мы видим рост производства, который при этом обеспечен прежде всего повышением продуктивности, применением генетики и современных технологий", – отметил Алисултанов, его слова приводит пресс-служба Health & Nutrition.
В компании отмечают, что у России есть возможность закрепить положительный тренд. Для этого необходимо продолжать инвестировать в материальную базу и технологическое развитие ферм и заводов, при безусловном приоритете высокого качества продукции и строгих стандартов пищевой ценности.
"Молочная отрасль – одна из базовых для продовольственной безопасности страны. Сегодня мы видим, что с точки зрения производства российский рынок развивается синхронно с глобальными тенденциями: производство растёт, а технологические инвестиции позволяют повышать эффективность. Наша задача – закрепить эту динамику и сделать качественные молочные продукты более доступными для миллионов потребителей", – пояснил Алисултанов.
 
