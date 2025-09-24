https://ria.ru/20250924/trendy-2043934573.html

В Health & Nutrition проанализировали глобальные тренды молочной отрасли

В Health & Nutrition проанализировали глобальные тренды молочной отрасли - РИА Новости, 24.09.2025

В Health & Nutrition проанализировали глобальные тренды молочной отрасли

Производство молочной продукции в мире сохраняет рост, что отражается и в динамике российской отрасли, сообщил председатель совета директоров Health & Nutrition РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T10:47:00+03:00

2025-09-24T10:47:00+03:00

2025-09-24T10:47:00+03:00

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

производство

тренд

молоко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155982/90/1559829024_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_52b10eea1c4744e02ddca80ef6d0be05.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Производство молочной продукции в мире сохраняет рост, что отражается и в динамике российской отрасли, сообщил председатель совета директоров Health & Nutrition Руслан Алисултанов.По данным Rabobank Global Dairy Quarterly (Q3 2025), которые приводит пресс-служба Health & Nutrition, закупочные цены для переработчиков молочной продукции в Новой Зеландии и Европе за год выросли на 27% и 18%, соответственно. Рост цен объясняется устойчивым спросом и сохранением хорошей маржинальности у производителей: мировые рынки кормов чувствуют себя уверенно, что помогает удерживать себестоимость под контролем. В результате производство молока увеличивается, и лидерами здесь выступают США и Новая Зеландия.По прогнозам Rabobank, во втором полугодии 2025 года в "большой семёрке" ключевых экспортёров молока (ЕС, США, Новая Зеландия, Австралия, Бразилия, Аргентина, Уругвай) будет достигнут пик производства. В 2026 году рост продолжится, хотя и более умеренными темпами: +1,6% по итогам 2025-го и +0,6% в 2026-м, что в совокупности даст прибавку около 7 млн тонн за два года. При этом региональная динамика остаётся неоднородной: в Европе рост сдерживают последствия распространения вируса блютанг и засухи, в то время как Новая Зеландия готовится к рекордному сезону благодаря благоприятной погоде и высоким доходам фермерских хозяйств.В то же время, мировое потребление молока растёт медленнее, чем предложение, отметили в Health & Nutrition. Сегмент общественного питания во многих странах находится под давлением, а падение уверенности домохозяйств ведет к сокращению расходов. В рознице ситуация также непростая: во многих странах молочные продукты дорожают, и инфляция в "молочных" отделах продолжает оказывать давление на покупателей.На этом фоне российская отрасль демонстрирует устойчивый рост. По данным Минсельхоза РФ, к сентябрю 2025 года объём реализации молока в сельхозорганизациях увеличился на 5,2% к уровню прошлого года и достиг 57,3 тысячи тонн в сутки. Среднесуточный надой на корову составил 23 кг, что на 1,1 кг выше прошлогоднего показателя."Эти результаты подтверждают, что российская молочная отрасль движется в русле мировых тенденций: мы видим рост производства, который при этом обеспечен прежде всего повышением продуктивности, применением генетики и современных технологий", – отметил Алисултанов, его слова приводит пресс-служба Health & Nutrition.В компании отмечают, что у России есть возможность закрепить положительный тренд. Для этого необходимо продолжать инвестировать в материальную базу и технологическое развитие ферм и заводов, при безусловном приоритете высокого качества продукции и строгих стандартов пищевой ценности."Молочная отрасль – одна из базовых для продовольственной безопасности страны. Сегодня мы видим, что с точки зрения производства российский рынок развивается синхронно с глобальными тенденциями: производство растёт, а технологические инвестиции позволяют повышать эффективность. Наша задача – закрепить эту динамику и сделать качественные молочные продукты более доступными для миллионов потребителей", – пояснил Алисултанов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), производство, тренд, молоко