https://ria.ru/20250924/tramp-2044105549.html

Постпред США при ООН заявил, что Трамп не шутит в отношении России

Постпред США при ООН заявил, что Трамп не шутит в отношении России - РИА Новости, 24.09.2025

Постпред США при ООН заявил, что Трамп не шутит в отношении России

Постпред США при ООН Майк Уолц заявил заявил, что президент Дональд Трамп не шутит в своем послании в отношении Москвы и готов задействовать в своей политике "и РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T18:01:00+03:00

2025-09-24T18:01:00+03:00

2025-09-24T18:01:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

дмитрий песков

владимир зеленский

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043810599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0aee65d1105d9b6a0f151947c632c1ea.jpg

ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолц заявил заявил, что президент Дональд Трамп не шутит в своем послании в отношении Москвы и готов задействовать в своей политике "и кнут, и пряник". "Он не шутит. Он крайне серьёзен. Иранцы болезненно узнали, что он готов использовать и кнут, и пряник. Это президент мира. Он абсолютно заслуживает Нобелевской премии мира", — сказал американский дипломат в утреннем эфире телеканала Fox News. Накануне президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, "может быть, даже пойти дальше". Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали. Также Песков отметил, что Россия, скорее, не тигр, а медведь, и бумажных медведей не бывает.

https://ria.ru/20250924/tramp-2044085955.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон, евросоюз