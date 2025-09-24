https://ria.ru/20250924/tramp-2044006063.html

На Западе рассказали, как в ЕС отреагировали на заявление Трампа об Украине

На Западе рассказали, как в ЕС отреагировали на заявление Трампа об Украине - РИА Новости, 24.09.2025

На Западе рассказали, как в ЕС отреагировали на заявление Трампа об Украине

Чиновники ЕС одновременно в восторге и в ужасе от слов президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине, пишет Politico. "Чиновники ЕС, пытавшиеся понять... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:53:00+03:00

2025-09-24T13:53:00+03:00

2025-09-24T14:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дональд трамп

россия

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043954735_1656:0:3641:1117_1920x0_80_0_0_54a443b0474e07a893e8e127cbc504df.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Чиновники ЕС одновременно в восторге и в ужасе от слов президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине, пишет Politico. "Чиновники ЕС, пытавшиеся понять смысл этого явного сдвига, метались между восторгом и скептицизмом, отмечая, что Трамп часто меняет свою позицию — и вполне может сделать это снова после убедительного разговора с другим лидером..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что несмотря на первоначальное удивление и восторг, несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили сильное сомнение в том, что это приведет к результатам, на которые надеется Киев.Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.

https://ria.ru/20250924/koshkovich-2043909912.html

https://ria.ru/20250924/tramp-2043907682.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп, россия, евросоюз, нато