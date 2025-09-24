На Западе рассказали, как в ЕС отреагировали на заявление Трампа об Украине
Politico: в ЕС одновременно в восторге и в ужасе от слов Трампа об Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Чиновники ЕС одновременно в восторге и в ужасе от слов президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине, пишет Politico.
"Чиновники ЕС, пытавшиеся понять смысл этого явного сдвига, метались между восторгом и скептицизмом, отмечая, что Трамп часто меняет свою позицию — и вполне может сделать это снова после убедительного разговора с другим лидером..." — говорится в публикации.
"Чиновники ЕС, пытавшиеся понять смысл этого явного сдвига, метались между восторгом и скептицизмом, отмечая, что Трамп часто меняет свою позицию — и вполне может сделать это снова после убедительного разговора с другим лидером..." — говорится в публикации.
В статье отмечается, что несмотря на первоначальное удивление и восторг, несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили сильное сомнение в том, что это приведет к результатам, на которые надеется Киев.
Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.