На Западе рассказали, как в ЕС отреагировали на заявление Трампа об Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 24.09.2025 (обновлено: 14:25 24.09.2025)
На Западе рассказали, как в ЕС отреагировали на заявление Трампа об Украине
На Западе рассказали, как в ЕС отреагировали на заявление Трампа об Украине - РИА Новости, 24.09.2025
На Западе рассказали, как в ЕС отреагировали на заявление Трампа об Украине
Чиновники ЕС одновременно в восторге и в ужасе от слов президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине, пишет Politico. "Чиновники ЕС, пытавшиеся понять... РИА Новости, 24.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
россия
евросоюз
нато
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Чиновники ЕС одновременно в восторге и в ужасе от слов президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине, пишет Politico. "Чиновники ЕС, пытавшиеся понять смысл этого явного сдвига, метались между восторгом и скептицизмом, отмечая, что Трамп часто меняет свою позицию — и вполне может сделать это снова после убедительного разговора с другим лидером..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что несмотря на первоначальное удивление и восторг, несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили сильное сомнение в том, что это приведет к результатам, на которые надеется Киев.Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
украина
россия
в мире, украина, дональд трамп, россия, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Россия, Евросоюз, НАТО
На Западе рассказали, как в ЕС отреагировали на заявление Трампа об Украине

Politico: в ЕС одновременно в восторге и в ужасе от слов Трампа об Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Чиновники ЕС одновременно в восторге и в ужасе от слов президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине, пишет Politico.

"Чиновники ЕС, пытавшиеся понять смысл этого явного сдвига, метались между восторгом и скептицизмом, отмечая, что Трамп часто меняет свою позицию — и вполне может сделать это снова после убедительного разговора с другим лидером..." — говорится в публикации.
В статье отмечается, что несмотря на первоначальное удивление и восторг, несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили сильное сомнение в том, что это приведет к результатам, на которые надеется Киев.

Во вторник глава Белого дома выразил мнение, что Украина при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен завоевать все утраченные земли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием видения Зеленского.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампРоссияЕвросоюзНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала