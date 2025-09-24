https://ria.ru/20250924/toljatti-2043884369.html

В Тольятти в многоквартирном доме прогремел взрыв газа

В Тольятти в многоквартирном доме прогремел взрыв газа - РИА Новости, 24.09.2025

В Тольятти в многоквартирном доме прогремел взрыв газа

Взрыв газа без последующего горения произошел в многоквартирном доме в Тольятти, эвакуированы 80 человек, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрыв газа без последующего горения произошел в многоквартирном доме в Тольятти, эвакуированы 80 человек, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, в 01.43 по местному времени в ГУ МЧС РФ по Самарской области поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: городской округ Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 50. Ведомством установлено, что в квартире на пятом этаже произошел взрыв газа без последующего горения. "В целях безопасности проведена эвакуация 80 человек, в том числе 15 детей. Всего привлечено 42 человека, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек, семь единиц техники. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Причина устанавливается, добавили в ГУ МЧС."Для размещения эвакуированных подготовлен пункт временного размещения на базе школы. Для доставки и обогрева эвакуированных привлечены два автобуса", - отметили в ведомстве.В главке уточнили, что несущие конструкции дома остались целыми, межкомнатные перегородки в трех квартирах и остекление 11 окон соседних квартир и подъезда повреждены.

