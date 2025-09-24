Рейтинг@Mail.ru
В Тольятти в многоквартирном доме прогремел взрыв газа - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 24.09.2025 (обновлено: 11:13 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/toljatti-2043884369.html
В Тольятти в многоквартирном доме прогремел взрыв газа
В Тольятти в многоквартирном доме прогремел взрыв газа - РИА Новости, 24.09.2025
В Тольятти в многоквартирном доме прогремел взрыв газа
Взрыв газа без последующего горения произошел в многоквартирном доме в Тольятти, эвакуированы 80 человек, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T02:48:00+03:00
2025-09-24T11:13:00+03:00
происшествия
тольятти
россия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043944245_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f6be652c249159ff8ffa6dae8db40ca.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрыв газа без последующего горения произошел в многоквартирном доме в Тольятти, эвакуированы 80 человек, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, в 01.43 по местному времени в ГУ МЧС РФ по Самарской области поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: городской округ Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 50. Ведомством установлено, что в квартире на пятом этаже произошел взрыв газа без последующего горения. "В целях безопасности проведена эвакуация 80 человек, в том числе 15 детей. Всего привлечено 42 человека, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек, семь единиц техники. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Причина устанавливается, добавили в ГУ МЧС."Для размещения эвакуированных подготовлен пункт временного размещения на базе школы. Для доставки и обогрева эвакуированных привлечены два автобуса", - отметили в ведомстве.В главке уточнили, что несущие конструкции дома остались целыми, межкомнатные перегородки в трех квартирах и остекление 11 окон соседних квартир и подъезда повреждены.
https://ria.ru/20250915/angarsk-2042032031.html
https://ria.ru/20250809/vzryv-2034300757.html
тольятти
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043944245_0:76:1077:884_1920x0_80_0_0_2a5b65b34bbd03b97d4659be554c8bcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тольятти, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тольятти в многоквартирном доме прогремел взрыв газа

В Тольятти в многоквартирном доме прогремел взрыв газа, эвакуированы 80 человек

© Фото : МЧС Самарской области/TelegramПоследствия взрыва газа в многоквартирном доме в Тольятти
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Тольятти - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : МЧС Самарской области/Telegram
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Тольятти
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрыв газа без последующего горения произошел в многоквартирном доме в Тольятти, эвакуированы 80 человек, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в 01.43 по местному времени в ГУ МЧС РФ по Самарской области поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: городской округ Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 50. Ведомством установлено, что в квартире на пятом этаже произошел взрыв газа без последующего горения.
Взрыв газа в жилом доме в Ангарске - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Взрыв газа в Ангарске повредил десять квартир
15 сентября, 14:35
"В целях безопасности проведена эвакуация 80 человек, в том числе 15 детей. Всего привлечено 42 человека, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек, семь единиц техники. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причина устанавливается, добавили в ГУ МЧС.
"Для размещения эвакуированных подготовлен пункт временного размещения на базе школы. Для доставки и обогрева эвакуированных привлечены два автобуса", - отметили в ведомстве.
В главке уточнили, что несущие конструкции дома остались целыми, межкомнатные перегородки в трех квартирах и остекление 11 окон соседних квартир и подъезда повреждены.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Появились подробности взрыва газа в Стерлитамаке
9 августа, 09:45
 
ПроисшествияТольяттиРоссияСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала