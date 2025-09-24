Рейтинг@Mail.ru
Токаев заявил о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине
14:37 24.09.2025 (обновлено: 14:42 24.09.2025)
Токаев заявил о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине
Токаев заявил о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине
в мире
украина
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
АЛМА-АТА, 24 сен - РИА Новости. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в случае готовности лидеров России и Украины провести переговоры Казахстан готов предоставить площадку и все необходимые условия для их организации. "Если будет желание лидеров России и Украины приехать в Казахстан, то мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров", - приводит слова Токаева казахстанское издание "Тенгриньюс".
2025
в мире, украина, россия, казахстан, касым-жомарт токаев
АЛМА-АТА, 24 сен - РИА Новости. Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в случае готовности лидеров России и Украины провести переговоры Казахстан готов предоставить площадку и все необходимые условия для их организации.
"Если будет желание лидеров России и Украины приехать в Казахстан, то мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров", - приводит слова Токаева казахстанское издание "Тенгриньюс".
Казахстан готов принять диалог по ядерному разоружению, заявил Токаев
23 сентября, 22:26
