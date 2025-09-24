https://ria.ru/20250924/tamozhnya-2044056903.html

ФТС назвала причину пробки на границе с Казахстаном

ФТС назвала причину пробки на границе с Казахстаном

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности из РФ создали пробку на границе Казахстаном, опасаясь быть пойманными на "сером" импорте или контрабанде после ужесточения там мер таможенного контроля, рассказали РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС) России. "В настоящее время скопления на пунктах пропуска происходят из-за российских недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые не дают команду перевозчику ехать, поскольку остерегаются, что их поймают на "сером" импорте или даже контрабанде", - рассказали в ведомстве. В ФТС отметили, что в настоящее время наблюдается скопление транспорта на выезд из России в Казахстан в связи с проведением дополнительных проверочных мероприятий казахстанской стороной. На въезд в РФ скоплений не зафиксировано. "Проверки товаров проводятся выборочно и строго в соответствии с законодательством", - подчеркнули в таможенной службе. "Мобильные группы таможенных органов вправе осуществлять контроль вблизи границы РФ. Принят комплекс системных мер, который показывает свою эффективность. Изменений в проведении контроля не планируется. Если у перевозчика все документы в порядке, пересечение границы не вызывает проблем, а проверка занимает в среднем до 8 минут", - сообщили в ведомстве. В российской таможне также уточнили, какие документы необходимо представить мобильным группам при контроле. "Должны быть представлены товаросопроводительные документы - CMR, инвойсы и разрешительные документы в зависимости от категории товаров (сертификаты, лицензии). Если товары из Республики Казахстан попадают в перечень товаров ВТО, то необходимы копии электронных счетов-фактур и подтверждающие статус товара документы (декларация, сертификат о происхождении товара, заявление об уплате косвенных налогов)", - рассказали в ФТС.

