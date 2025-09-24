https://ria.ru/20250924/svo-2044058761.html
Школьники и педагоги Баксана в КБР отправили гумпомощь бойцам на СВО
Школьники и педагоги Баксана в КБР отправили гумпомощь бойцам на СВО - РИА Новости, 24.09.2025
Школьники и педагоги Баксана в КБР отправили гумпомощь бойцам на СВО
Учащиеся средней школы №4 города Баксан в Кабардино-Балкарии, их родители и педагоги отправили гуманитарный груз для участников специальной военной операции,... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:57:00+03:00
2025-09-24T15:57:00+03:00
2025-09-24T15:57:00+03:00
надежные люди
баксан
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044051823_0:9:2529:1432_1920x0_80_0_0_cc21357e8dbd52cf33c13b98f2d4a7c4.jpg
НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. Учащиеся средней школы №4 города Баксан в Кабардино-Балкарии, их родители и педагоги отправили гуманитарный груз для участников специальной военной операции, сообщила администрация города. "Акцию провели в средней школе №4 г.о. Баксан. В зону проведения специальной военной операции было направлено более 20 коробок с теплыми вещами, 30 коробок с провиантом, шуруповерты, лопаты, бензиновые пилы и, конечно же, письма детей с наилучшими пожеланиями", - говорится в сообщении. Гуманитарный груз был сформирован на основании заявок земляков - участников СВО. "В этой благородной акции приняли участие руководство, педагогический состав и учащиеся нашей школы, а также их родители", - отметила директор школы №4 Марина Гукетлова.
https://ria.ru/20250924/svo-2044047184.html
баксан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044051823_305:0:2225:1440_1920x0_80_0_0_01d63af2942595c7cad61e1fcf07ad3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баксан, сво
Надежные люди, Баксан, СВО
Школьники и педагоги Баксана в КБР отправили гумпомощь бойцам на СВО
Школьники и педагоги Баксана в КБР отправили гумпомощь для участников СВО
НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. Учащиеся средней школы №4 города Баксан в Кабардино-Балкарии, их родители и педагоги отправили гуманитарный груз для участников специальной военной операции, сообщила администрация города.
"Акцию провели в средней школе №4 г.о. Баксан. В зону проведения специальной военной операции было направлено более 20 коробок с теплыми вещами, 30 коробок с провиантом, шуруповерты, лопаты, бензиновые пилы и, конечно же, письма детей с наилучшими пожеланиями", - говорится в сообщении.
Гуманитарный груз был сформирован на основании заявок земляков - участников СВО.
"В этой благородной акции приняли участие руководство, педагогический состав и учащиеся нашей школы, а также их родители", - отметила директор школы №4 Марина Гукетлова.