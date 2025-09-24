https://ria.ru/20250924/svo-2044058761.html

Школьники и педагоги Баксана в КБР отправили гумпомощь бойцам на СВО

Школьники и педагоги Баксана в КБР отправили гумпомощь бойцам на СВО - РИА Новости, 24.09.2025

Школьники и педагоги Баксана в КБР отправили гумпомощь бойцам на СВО

24.09.2025

НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. Учащиеся средней школы №4 города Баксан в Кабардино-Балкарии, их родители и педагоги отправили гуманитарный груз для участников специальной военной операции, сообщила администрация города. "Акцию провели в средней школе №4 г.о. Баксан. В зону проведения специальной военной операции было направлено более 20 коробок с теплыми вещами, 30 коробок с провиантом, шуруповерты, лопаты, бензиновые пилы и, конечно же, письма детей с наилучшими пожеланиями", - говорится в сообщении. Гуманитарный груз был сформирован на основании заявок земляков - участников СВО. "В этой благородной акции приняли участие руководство, педагогический состав и учащиеся нашей школы, а также их родители", - отметила директор школы №4 Марина Гукетлова.

баксан

2025

Новости

