Школьница из Башкирии вышивает иконы-талисманы для участников спецоперации
15:37 24.09.2025
Школьница из Башкирии вышивает иконы-талисманы для участников спецоперации
УФА, 24 сен – РИА Новости. Одиннадцатилетняя школьница из башкирского города Стерлитамака вышивает бисером иконы-талисманы для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе Народного фронта республики. "Из долгой, кропотливой работы и детского терпения появляются иконы из бисера. Их с самого начала специальной военной операции вышивает для бойцов улыбчивая 11-летняя жительница из Стерлитамака Евдокия Левадная. Каждое изделие Дуни уникально, на её счету их уже десятки, всё сделано вручную и с любовью", - сообщает организация. В релизе говорится, что в этот раз девочка вышила икону Святого Владимира и попросила Народный фронт передать её защитнику с таким именем. Икону-талисман уже доставили адресату. "Мне все-таки приятнее дарить подарки, чем получать. Еще дарить такие подарки бойцам. И прадед, и мой папа защищали родину. И также сейчас бойцы на СВО защищают нашу родину. И благодаря им, я уверена, скоро будет у нас мирное небо над головой. Когда я вышиваю, представляю, как бойцам будет приятно получать иконы. И они будут знать то, что это сделано с любовью, руками", - приводятся слова школьницы.
Школьница из Стерлитамака Евдокия Левадная
© Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта республики Башкортостан
Школьница из Стерлитамака Евдокия Левадная
УФА, 24 сен – РИА Новости. Одиннадцатилетняя школьница из башкирского города Стерлитамака вышивает бисером иконы-талисманы для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе Народного фронта республики.
"Из долгой, кропотливой работы и детского терпения появляются иконы из бисера. Их с самого начала специальной военной операции вышивает для бойцов улыбчивая 11-летняя жительница из Стерлитамака Евдокия Левадная. Каждое изделие Дуни уникально, на её счету их уже десятки, всё сделано вручную и с любовью", - сообщает организация.
В релизе говорится, что в этот раз девочка вышила икону Святого Владимира и попросила Народный фронт передать её защитнику с таким именем. Икону-талисман уже доставили адресату.
"Мне все-таки приятнее дарить подарки, чем получать. Еще дарить такие подарки бойцам. И прадед, и мой папа защищали родину. И также сейчас бойцы на СВО защищают нашу родину. И благодаря им, я уверена, скоро будет у нас мирное небо над головой. Когда я вышиваю, представляю, как бойцам будет приятно получать иконы. И они будут знать то, что это сделано с любовью, руками", - приводятся слова школьницы.
Заголовок открываемого материала