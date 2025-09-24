Школьница из Башкирии вышивает иконы-талисманы для участников спецоперации

https://ria.ru/20250924/svo-2044047184.html

УФА, 24 сен – РИА Новости. Одиннадцатилетняя школьница из башкирского города Стерлитамака вышивает бисером иконы-талисманы для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе Народного фронта республики. "Из долгой, кропотливой работы и детского терпения появляются иконы из бисера. Их с самого начала специальной военной операции вышивает для бойцов улыбчивая 11-летняя жительница из Стерлитамака Евдокия Левадная. Каждое изделие Дуни уникально, на её счету их уже десятки, всё сделано вручную и с любовью", - сообщает организация. В релизе говорится, что в этот раз девочка вышила икону Святого Владимира и попросила Народный фронт передать её защитнику с таким именем. Икону-талисман уже доставили адресату. "Мне все-таки приятнее дарить подарки, чем получать. Еще дарить такие подарки бойцам. И прадед, и мой папа защищали родину. И также сейчас бойцы на СВО защищают нашу родину. И благодаря им, я уверена, скоро будет у нас мирное небо над головой. Когда я вышиваю, представляю, как бойцам будет приятно получать иконы. И они будут знать то, что это сделано с любовью, руками", - приводятся слова школьницы.

