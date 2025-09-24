Рейтинг@Mail.ru
Нижегородцы отправили дроны, обогреватели и стройматериалы бойцам на СВО
Надежные люди
 
11:18 24.09.2025
Нижегородцы отправили дроны, обогреватели и стройматериалы бойцам на СВО
надежные люди
нижегородская область
сво
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Дроны, стройматериалы, дизельные обогреватели и инструменты доставили из Нижегородской области в зону специальной венной операции по заявкам бойцов, сообщает региональная общественная организация "Дом народного единства". Как сообщила руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, действующий на базе "Дома народного единства", Татьяна Дружинина, сопровождавшая груз, гумконвой скомплектован по заявкам из боевых подразделений, где служат нижегородцы. Груз был сформирован и отправлен при содействии правительства региона. "Очередные партии гуманитарного груза из Нижегородской области доставили в шесть воинских частей в зоне СВО. Бойцам передали FPV-дроны, детекторы дронов, усилители сигналов, электротехнические средства, стройматериалы, дизельные автономные обогреватели, инструменты, масла моторные, бензопилы и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении. Дружинина отметила, что координационный центр постоянно на связи с командирами подразделений. Нижегородские бойцы благодарят за поддержку и сплоченность фронта и тыла, сообщила руководитель центра. Всего с начала специальной военной операции правительством Нижегородской области и координационным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей отправлено уже более 750 конвоев гуманитарной помощи в воинские части общим весом свыше 4700 тонн груза, более 270 автомобилей.
нижегородская область
нижегородская область, сво
Надежные люди, Нижегородская область, СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Дроны, стройматериалы, дизельные обогреватели и инструменты доставили из Нижегородской области в зону специальной венной операции по заявкам бойцов, сообщает региональная общественная организация "Дом народного единства".
Как сообщила руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, действующий на базе "Дома народного единства", Татьяна Дружинина, сопровождавшая груз, гумконвой скомплектован по заявкам из боевых подразделений, где служат нижегородцы. Груз был сформирован и отправлен при содействии правительства региона.
"Очередные партии гуманитарного груза из Нижегородской области доставили в шесть воинских частей в зоне СВО. Бойцам передали FPV-дроны, детекторы дронов, усилители сигналов, электротехнические средства, стройматериалы, дизельные автономные обогреватели, инструменты, масла моторные, бензопилы и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.
Дружинина отметила, что координационный центр постоянно на связи с командирами подразделений. Нижегородские бойцы благодарят за поддержку и сплоченность фронта и тыла, сообщила руководитель центра.
Всего с начала специальной военной операции правительством Нижегородской области и координационным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей отправлено уже более 750 конвоев гуманитарной помощи в воинские части общим весом свыше 4700 тонн груза, более 270 автомобилей.
Надежные людиНижегородская областьСВО
 
 
