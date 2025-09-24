https://ria.ru/20250924/svetlogorsk-2044054060.html

Заключительное окружное совещание по экспорту состоялось в Светлогорске

Заключительное окружное совещание по экспорту состоялось в Светлогорске - РИА Новости, 24.09.2025

Заключительное окружное совещание по экспорту состоялось в Светлогорске

Заключительное в 2025 году окружное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", которое собрало представителей из всех... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:51:00+03:00

2025-09-24T15:51:00+03:00

2025-09-24T15:51:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044052686_0:114:3439:2048_1920x0_80_0_0_f93f6b4a1831757b06d67e0d04814fc6.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Заключительное в 2025 году окружное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", которое собрало представителей из всех 11 регионов Северо-Западного федерального округа, прошло в Светлогорске 24 сентября, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В совещании приняли участие более 100 представителей федеральных министерств, Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, органов исполнительной власти субъектов СЗФО, Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ), центров поддержки экспорта, а также предпринимательского сообщества округа", - говорится в сообщении.С 2025 года начался новый этап реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" до 2030 года. Участники подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта, рассмотрели новые инструменты создания благоприятных условий для развития экспорта, а также обозначили приоритеты дальнейшей работы."Несмотря на обстоятельства, которые усложняют внешнеэкономическую деятельность, калининградские экспортёры находят новые рынки и партнёров. В первом полугодии текущего года зафиксирован переход динамики объёмов экспорта в положительную зону по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В числе основных партнёров по экспорту Калининградской области - Китай и Белоруссия, Алжир, Турция, Узбекистан. Структуру поставок преимущественно формируют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, включая масложировую продукцию, жмыхи и шрот, семена масличных и зерновых, янтарь, удобрения, полиэфиры. В нынешних условиях происходящие позитивные изменения - результат не только системной государственной поддержки экспорта, но прежде всего - упорного труда наших предприятий. Калининградский бизнес демонстрирует высокую адаптивность и постоянное стремление к развитию", - оценила ситуацию с экспортом самого западного региона страны заместитель председателя правительства Калининградской области - министр экономического развития, промышленности и торговли региона Вероника Лесикова.Особое внимание было уделено внедрению Регионального экспортного стандарта - разработанного Российским экспортным центром набора из 15 взаимосвязанных инструментов, которые создают в каждом регионе необходимые условия для развития экспорта."В прошлом году СЗФО обеспечил 13% всего объема несырьевого неэнергетического экспорта. Мы видим, что экспортеры округа успешно выходят на внешние рынки, демонстрируют гибкость в изменяющихся условиях. Важно, что регионы создают все более комфортные условия для экспортно ориентированных компаний: внедряют Региональный экспортный стандарт и улучшают инфраструктуру поддержки, укрепляют деловую активность, наращивают связи с дружественными странами", - сообщил вице-президент Российского экспортного центра Александр Молодцов.Регионы СЗФО активно внедряют Региональный экспортный стандарт. Так, лидер по внедрению РЭС 2.0 в округе - Новгородская область - в 2025 году уже внедрила 12 инструментов, Калининградская область - 9 инструментов. Внедрение инструментов РЭС 2.0 в остальных регионах осуществляется в соответствии с планом-графиком внедрения Стандарта.С 2026 года в регионах СЗФО начнется внедрение обновленного Регионального экспортного стандарта, в который будут включены новые инструменты - от цифровизации услуг до расширенных мер господдержки для бизнеса."Чтобы выйти на плановые объемы экспорта, нам необходимо развивать промышленную и логистическую инфраструктуру, которая обеспечит надежные поставки и стабильный спрос на российскую продукцию за рубежом. В продленном нацпроекте мы делаем акцент на закреплении в 26 опорных странах, определенных в Стратегии внешнеэкономической деятельности. Сейчас фокусируемся на совершенствовании инструментов поддержки, особенно для приоритетных товарных групп и поставок в отдаленные страны, чтобы расширять географию экспорта и выстраивать эффективную логистику", - отметил заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Артур Галиуллин.На окружном совещании также был презентован Цифровой стандарт РЭЦ, который направлен на предоставление региональных услуг и мер поддержки в области экспорта. Этот стандарт обеспечит переход к полностью электронному взаимодействию между государственными органами и бизнесом. Цифровой стандарт устанавливает ясные требования к автоматизированным процессам, что упростит доступ экспортеров к услугам, снизив бюрократические преграды и ускорив процедуры.Одним из элементов внедрения Цифрового стандарта стало развитие функциональности информационной системы "Одно окно" на платформе "Мой экспорт". Теперь региональные органы могут использовать ее ресурсы для оказания услуг в сфере внешнеторговой деятельности в электронном виде.В текущем году в проекте участвуют 14 регионов, два из которых - регионы Северо-Западного федерального округа (Ленинградская область и Республика Коми). Одним из элементов внедрения Цифрового стандарта стало развитие функциональности информационной системы "Одно окно" на платформе "Мой экспорт". Теперь региональные органы могут использовать ее ресурсы для оказания услуг в сфере внешнеторговой деятельности в электронном виде.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250923/eksport-2043753902.html

https://ria.ru/20250922/tekhnologii-2043567622.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), экономика, россия