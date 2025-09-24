Рейтинг@Mail.ru
В цифровизацию теплосетей Новосибирска инвестировано полмиллиарда рублей
14:58 24.09.2025
В цифровизацию теплосетей Новосибирска инвестировано полмиллиарда рублей
НОВОСИБИРСК, 24 сен - РИА Новости. Новый диспетчерский центр Новосибирской теплосетевой компании (НТСК), который координирует работу систем онлайн-мониторинга состояния коммуникаций, открылся в столице области, передает корреспондент РИА Новости. "Мы дистанционно можем получать информацию по параметрам давления, температуры, расходов по определенным точкам. И уже специалисты, определяя и рассматривая полученную информацию, дают команду оперативному персоналу", - пояснил генеральный директор АО "СГК-Новосибирск" Дмитрий Перязев. Например, "умная" cистема позволяет вдвое сократить время реагирования на повреждения в теплосетях Новосибирска. Повышение эффективности работы теплосетей обеспечивается за счет нескольких ключевых направлений цифровизации. Так, благодаря проекту "Сухая камера", датчики, установленные в 169 тепловых камерах, мгновенно сообщают диспетчерам о появлении воды или изменении температуры. Это позволяет точно направлять ремонтные бригады и экономить ресурсы. Так, с ноября 2024 года по май 2025 года утечки теплоносителя уменьшились на 44,5 тысячи кубических метров, а потери тепловой энергии — на 2226 гигакалорий. Помимо этого, в городе тестируется система акустического мониторинга, которая по звуку воды в трубах выявляет утечки на ранней стадии. На магистральные сети устанавливаются ультразвуковые приборы учета, а при замене труб на ключевых участках используются современные "умные" трубы со встроенными системами дистанционного контроля. Для ускорения ремонтов запорную арматуру оснастили гидроприводами, позволяющими перекрывать задвижки дистанционно, без спуска людей в тепловую камеру. По словам Перязева, инвестиции в цифровизацию теплосетевого комплекса Новосибирска в 2021-2025 годах составили около 515 миллионов рублей. Потери теплоносителя за 8 месяцев 2025 года снизились на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
новосибирск, теплоснабжение
Новосибирск, Теплоснабжение
В цифровизацию теплосетей Новосибирска инвестировано полмиллиарда рублей

Открыт диспетчерский центр Новосибирской теплосетевой компании

© Фото : предоставлено пресс-службой "СГК-Новосибирск"Новый диспетчерский центр Новосибирской теплосетевой компании
Новый диспетчерский центр Новосибирской теплосетевой компании - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой "СГК-Новосибирск"
Новый диспетчерский центр Новосибирской теплосетевой компании. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 сен - РИА Новости. Новый диспетчерский центр Новосибирской теплосетевой компании (НТСК), который координирует работу систем онлайн-мониторинга состояния коммуникаций, открылся в столице области, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы дистанционно можем получать информацию по параметрам давления, температуры, расходов по определенным точкам. И уже специалисты, определяя и рассматривая полученную информацию, дают команду оперативному персоналу", - пояснил генеральный директор АО "СГК-Новосибирск" Дмитрий Перязев.
Например, "умная" cистема позволяет вдвое сократить время реагирования на повреждения в теплосетях Новосибирска.
Повышение эффективности работы теплосетей обеспечивается за счет нескольких ключевых направлений цифровизации. Так, благодаря проекту "Сухая камера", датчики, установленные в 169 тепловых камерах, мгновенно сообщают диспетчерам о появлении воды или изменении температуры. Это позволяет точно направлять ремонтные бригады и экономить ресурсы. Так, с ноября 2024 года по май 2025 года утечки теплоносителя уменьшились на 44,5 тысячи кубических метров, а потери тепловой энергии — на 2226 гигакалорий.
Помимо этого, в городе тестируется система акустического мониторинга, которая по звуку воды в трубах выявляет утечки на ранней стадии. На магистральные сети устанавливаются ультразвуковые приборы учета, а при замене труб на ключевых участках используются современные "умные" трубы со встроенными системами дистанционного контроля. Для ускорения ремонтов запорную арматуру оснастили гидроприводами, позволяющими перекрывать задвижки дистанционно, без спуска людей в тепловую камеру.
По словам Перязева, инвестиции в цифровизацию теплосетевого комплекса Новосибирска в 2021-2025 годах составили около 515 миллионов рублей. Потери теплоносителя за 8 месяцев 2025 года снизились на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
