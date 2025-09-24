https://ria.ru/20250924/strelba-2044050626.html

В Техасе у здания иммиграционной службы произошла стрельба

В Техасе у здания иммиграционной службы произошла стрельба

В Техасе у здания иммиграционной службы произошла стрельба

По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы у здания иммиграционной службы США в Далласе, штат Техас, полиция разыскивает возможных...

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы у здания иммиграционной службы США в Далласе, штат Техас, полиция разыскивает возможных снайперов на крышах, сообщил местный телеканал WFAA. "Полиция Далласа в данный момент ищет снайпера или снайперов, которые могли находиться на крышах зданий рядом с объектом ICE. По данным источников, как минимум три человека были госпитализированы с ранениями", - сообщил корреспондент телеканала. По его информации, сотрудники скорой помощи не смогли сразу попасть на место, и часть пострадавших была доставлена в больницу полицейскими автомобилями. Отмечается, что рядом находился автобус с задержанными, однако пока неизвестно, кто именно получил ранения. На месте происшествия сохраняется крупное полицейское присутствие.

