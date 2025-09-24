Рейтинг@Mail.ru
В Техасе у здания иммиграционной службы произошла стрельба
15:44 24.09.2025 (обновлено: 17:00 24.09.2025)
В Техасе у здания иммиграционной службы произошла стрельба
В Техасе у здания иммиграционной службы произошла стрельба - РИА Новости, 24.09.2025
В Техасе у здания иммиграционной службы произошла стрельба
По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы у здания иммиграционной службы США в Далласе, штат Техас, полиция разыскивает возможных... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:44:00+03:00
2025-09-24T17:00:00+03:00
в мире
даллас
сша
техас
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы у здания иммиграционной службы США в Далласе, штат Техас, полиция разыскивает возможных снайперов на крышах, сообщил местный телеканал WFAA. "Полиция Далласа в данный момент ищет снайпера или снайперов, которые могли находиться на крышах зданий рядом с объектом ICE. По данным источников, как минимум три человека были госпитализированы с ранениями", - сообщил корреспондент телеканала. По его информации, сотрудники скорой помощи не смогли сразу попасть на место, и часть пострадавших была доставлена в больницу полицейскими автомобилями. Отмечается, что рядом находился автобус с задержанными, однако пока неизвестно, кто именно получил ранения. На месте происшествия сохраняется крупное полицейское присутствие.
даллас
сша
техас
в мире, даллас, сша, техас
В мире, Даллас, США, Техас
В Техасе у здания иммиграционной службы произошла стрельба

При стрельбе у здания иммиграционной службы в Далласе пострадали три человека

Полиция перекрыла шоссе I-35E рядом с офисом Иммиграционной и таможенной службы США в Далласе после сообщения о стрельбе. 24 сентября 2025
Полиция перекрыла шоссе I-35E рядом с офисом Иммиграционной и таможенной службы США в Далласе после сообщения о стрельбе. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Jamie Stengle
Полиция перекрыла шоссе I-35E рядом с офисом Иммиграционной и таможенной службы США в Далласе после сообщения о стрельбе. 24 сентября 2025
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы у здания иммиграционной службы США в Далласе, штат Техас, полиция разыскивает возможных снайперов на крышах, сообщил местный телеканал WFAA.
"Полиция Далласа в данный момент ищет снайпера или снайперов, которые могли находиться на крышах зданий рядом с объектом ICE. По данным источников, как минимум три человека были госпитализированы с ранениями", - сообщил корреспондент телеканала.
По его информации, сотрудники скорой помощи не смогли сразу попасть на место, и часть пострадавших была доставлена в больницу полицейскими автомобилями.
Отмечается, что рядом находился автобус с задержанными, однако пока неизвестно, кто именно получил ранения. На месте происшествия сохраняется крупное полицейское присутствие.
В миреДалласСШАТехас
 
 
