В Техасе у здания иммиграционной службы произошла стрельба
При стрельбе у здания иммиграционной службы в Далласе пострадали три человека
© AP Photo / Jamie StengleПолиция перекрыла шоссе I-35E рядом с офисом Иммиграционной и таможенной службы США в Далласе после сообщения о стрельбе. 24 сентября 2025
© AP Photo / Jamie Stengle
Полиция перекрыла шоссе I-35E рядом с офисом Иммиграционной и таможенной службы США в Далласе после сообщения о стрельбе. 24 сентября 2025
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы у здания иммиграционной службы США в Далласе, штат Техас, полиция разыскивает возможных снайперов на крышах, сообщил местный телеканал WFAA.
"Полиция Далласа в данный момент ищет снайпера или снайперов, которые могли находиться на крышах зданий рядом с объектом ICE. По данным источников, как минимум три человека были госпитализированы с ранениями", - сообщил корреспондент телеканала.
По его информации, сотрудники скорой помощи не смогли сразу попасть на место, и часть пострадавших была доставлена в больницу полицейскими автомобилями.
Отмечается, что рядом находился автобус с задержанными, однако пока неизвестно, кто именно получил ранения. На месте происшествия сохраняется крупное полицейское присутствие.