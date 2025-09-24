https://ria.ru/20250924/stavropole-2044100525.html

Губернатор Ставрополья поручил поддержать проекты новых заводов в крае

Губернатор Ставрополья поручил поддержать проекты новых заводов в крае - РИА Новости, 24.09.2025

Губернатор Ставрополья поручил поддержать проекты новых заводов в крае

Объем инвестиций в экономику Ставропольского края за 6 месяцев 2025 года составил 141,7 миллиарда рублей -на 2,5% больше аналогичного показателя прошлого года,... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Объем инвестиций в экономику Ставропольского края за 6 месяцев 2025 года составил 141,7 миллиарда рублей -на 2,5% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба краевого правительства. Такие цифры прозвучали на заседании Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на Ставрополье, которое провел губернатор Владимир Владимиров. Руководители профильных ведомств, главы территорий и руководители компаний-инвесторов обсудили вопросы сотрудничества в реализации новых инвестиционных проектов. "Инвесторы заинтересованы работать на Ставрополье, открывать новые рабочие места, участвовать в развитии края. Со своей стороны мы продолжим создавать для этого условия", - приводятся в сообщении слова Владимирова. Как отмечалось на совещании, на конец полугодия действует 44 инвестсоглашения между правительством края и инвесторами на сумму 124,8 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать 4,9 тысячи рабочих мест. Для инвесторов, реализующих в крае проекты, предусмотрены 20 мер господдержки, в том числе, за счет реализации краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика". Совет, в частности, одобрил предложение администрации Советского муниципального округа о создании регионального индустриального парка "Зеленокумск" с общим объемом инвестиций свыше 7,5 миллиарда рублей. Его основными направлениями должны стать производство и переработка сельхозпродукции. Потенциальные резиденты парка - компании, специализирующиеся на глубокой переработке зерновых, мяса, изготовлении комбикормов и хранении зерна. Глава края поручил обеспечить своевременное подключение резидентов парка к инженерной инфраструктуре. Положительное решение принято о выделении в аренду на льготных условиях ряда земельных участков, в том числе, для двух крупных проектов в окрестностях Ставрополя. Один из них предназначен для строительства завода по выпуску компрессоров, генераторных установок, холодильного и другого оборудования. Проект стоимостью более 500 миллионов рублей должен быть реализован в течение десяти лет. Второй участок передан для строительства завода по производству трансформаторных подстанций и других видов электротехнического оборудования. В свою очередь, на участке в окрестностях Пятигорска планируется строительство туристического комплекса из 15 некапитальных модульных строений и сопутствующей инфраструктуры. Строительство должно быть завершено в 2028 году. В Кочубеевском округе на выделенной земле будет заложен интенсивный яблоневый сад площадью 12,4 гектаров. Таким образом, общая площадь закладываемого здесь сада превысит 68 гектаров. Также выделен участок под строительство семейного фитнес-клуба в Железноводске. Срок реализации проекта – два года.

