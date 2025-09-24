США продолжат оказывать поддержку Израилю, заявил эксперт
Бакланов: США продолжат оказывать поддержку Израилю, несмотря на события в Газе
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Соединенные штаты Америки будут и дальше оказывать поддержку Израилю, несмотря на трагические события, которые сейчас происходят в секторе Газа, сообщил в беседе с РИА Новости профессор Департамента зарубежного регионоведения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.
"У них (США и Израиля – ред.) отношения уже давным-давно отлажены. Они носят стратегический характер, в том числе в военно-технической сфере… Эта линия будет продолжаться, несмотря на трагические оценки событий, которые происходят. Адекватного влияния на реальную линию США мы не видим", - заявил он.
В августе портал Axios отметил, что президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность сообщениями о голоде в секторе Газа, но обвинил палестинское движение ХАМАС в том, что оно крадет и перепродает гуманитарную помощь. Кроме того, Трамп поставил под сомнение утверждение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода, отметив, что, судя по телевизионным кадрам, дети там выглядят очень голодными.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском полуэксклаве. Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC, или ККС) различает пять стадий отсутствия продовольствия, где уровни с третьего по пятый соответствуют его острой нехватке. Последняя, пятая стадия означает катастрофический голод. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза.
По данным администрации Газы, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 25 августа разрешил въехать в сектор 2654 грузовикам, что покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль препятствует ввозу в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки.
Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью.
