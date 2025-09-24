Рейтинг@Mail.ru
16:34 24.09.2025 (обновлено: 16:43 24.09.2025)
В США заявили, что хотят вернуть лидерство в атомной энергетике
в мире
сша
россия
китай
ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. США намерены вернуть себе лидерство в мировой атомной энергетике и обойти в этой сфере Россию и Китай, заявил исполняющий обязанности замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Брент Кристенсен."С 2017 года 87% новых ядерных реакторов строится по российским или китайским проектам. Это тревожный сигнал. США и их партнёры должны вернуть лидерство и доказать, что способны превзойти соперников", — сказал Кристенсен на саммите по ядерной энергетике в Нью-Йорке.По его словам, Вашингтон будет наращивать сотрудничество с союзниками и открывать новые возможности финансирования, чтобы вывести американские компании в лидеры атомной отрасли.
в мире, сша, россия, китай
В мире, США, Россия, Китай
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. США намерены вернуть себе лидерство в мировой атомной энергетике и обойти в этой сфере Россию и Китай, заявил исполняющий обязанности замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Брент Кристенсен.
"С 2017 года 87% новых ядерных реакторов строится по российским или китайским проектам. Это тревожный сигнал. США и их партнёры должны вернуть лидерство и доказать, что способны превзойти соперников", — сказал Кристенсен на саммите по ядерной энергетике в Нью-Йорке.
По его словам, Вашингтон будет наращивать сотрудничество с союзниками и открывать новые возможности финансирования, чтобы вывести американские компании в лидеры атомной отрасли.
