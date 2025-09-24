https://ria.ru/20250924/ssha-2044073089.html
В США заявили, что хотят вернуть лидерство в атомной энергетике
В США заявили, что хотят вернуть лидерство в атомной энергетике - РИА Новости, 24.09.2025
В США заявили, что хотят вернуть лидерство в атомной энергетике
США намерены вернуть себе лидерство в мировой атомной энергетике и обойти в этой сфере Россию и Китай, заявил исполняющий обязанности замгоссекретаря по... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T16:34:00+03:00
2025-09-24T16:34:00+03:00
2025-09-24T16:43:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. США намерены вернуть себе лидерство в мировой атомной энергетике и обойти в этой сфере Россию и Китай, заявил исполняющий обязанности замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Брент Кристенсен."С 2017 года 87% новых ядерных реакторов строится по российским или китайским проектам. Это тревожный сигнал. США и их партнёры должны вернуть лидерство и доказать, что способны превзойти соперников", — сказал Кристенсен на саммите по ядерной энергетике в Нью-Йорке.По его словам, Вашингтон будет наращивать сотрудничество с союзниками и открывать новые возможности финансирования, чтобы вывести американские компании в лидеры атомной отрасли.
https://ria.ru/20250924/iran-2043823757.html
сша
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d80c1e08aa315f9f9af469dc42920cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, китай
В мире, США, Россия, Китай
В США заявили, что хотят вернуть лидерство в атомной энергетике
Кристенсен: США и партнеры должны вернуть лидерство в мировой атомной энергетике