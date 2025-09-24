Рейтинг@Mail.ru
Более половины американцев поддержали поставки оружия Киеву, показал опрос - РИА Новости, 24.09.2025
02:24 24.09.2025
Более половины американцев поддержали поставки оружия Киеву, показал опрос
Около 58% американцев продолжают поддерживать поставки США оружия Украине, свидетельствуют результаты исследования компании YouGov.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Около 58% американцев продолжают поддерживать поставки США оружия Украине, свидетельствуют результаты исследования компании YouGov. По данным исследования, 33% респондентов поддержали увеличение военной помощи Украине, а 25% выступили за поддержание существующих объемов помощи. В то же время 10% опрошенных заявили, что объемы военной помощи Украине нужно снизить, а 12% выступили за полную остановку помощи. При этом мнения разошлись в зависимости от политических взглядов опрошенных. Среди избирателей Республиканской партии сторонники помощи суммарно составили долю в 46% против 35% противников. Среди же избирателей Демократической партии помощь Украине суммарно поддержали 73%, выступивших против - 6%. Опрос проводился 19-22 сентября, в нем приняли участие более 1,5 тысячи совершеннолетних американцев, статистическая погрешность составила 3,5 процентных пункта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Около 58% американцев продолжают поддерживать поставки США оружия Украине, свидетельствуют результаты исследования компании YouGov.
По данным исследования, 33% респондентов поддержали увеличение военной помощи Украине, а 25% выступили за поддержание существующих объемов помощи. В то же время 10% опрошенных заявили, что объемы военной помощи Украине нужно снизить, а 12% выступили за полную остановку помощи.
При этом мнения разошлись в зависимости от политических взглядов опрошенных. Среди избирателей Республиканской партии сторонники помощи суммарно составили долю в 46% против 35% противников. Среди же избирателей Демократической партии помощь Украине суммарно поддержали 73%, выступивших против - 6%.
Опрос проводился 19-22 сентября, в нем приняли участие более 1,5 тысячи совершеннолетних американцев, статистическая погрешность составила 3,5 процентных пункта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
