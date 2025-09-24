Рейтинг@Mail.ru
Экс-помощница Байдена допустила восстановление отношений с Россией - РИА Новости, 24.09.2025
01:53 24.09.2025
Экс-помощница Байдена допустила восстановление отношений с Россией
в мире
россия
сша
украина
джо байден
дональд трамп
владимир путин
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Бывшая помощница Байдена и обозреватель RT Тара Рид выразила мнение в беседе с РИА Новости, что администрация президента США Дональда Трампа может предпринять шаги для восстановления отношений с Россией, одним из таких шагов может быть прекращение военной помощи Украине. "Я надеюсь, что администрация Трампа предпримет шаги для восстановления отношений (с Россией – ред.). И одним из первых шагов было бы полное прекращение любой помощи и поставок оружия Украине. А вторым шагом было бы снятие всех санкций, введенных в отношении России. Думаю, что эти две вещи могут стать первостепенными", - сказала Рид. Она отметила, что, к большому сожалению, неолибералы и неоконсерваторы одержимы идей войны. "Они очень сосредоточены на том, чтобы развязать войну с Москвой", - подчеркнула Рид. Экс-помощница Байдена указала, что не одобряла таких идей неолибералов и неоконсерваторов, когда жила в США, за что была подвергнута критике в социальных сетях. Кроме того, она подвергалась критике в свой адрес, в том числе и по причине получения российского гражданства. "В социальных сетях присутствует критика в мой адрес из-за получения российского паспорта… И, конечно, в этой связи есть критика в социальных сетях, где меня обвиняют в шпионаже", - добавила Рид. Накануне президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американке Таре Рид, которая была помощницей экс-президента США Джо Байдена в сенате.
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, джо байден, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин
Писатель и публицист Тара Рид
Писатель и публицист Тара Рид. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Бывшая помощница Байдена и обозреватель RT Тара Рид выразила мнение в беседе с РИА Новости, что администрация президента США Дональда Трампа может предпринять шаги для восстановления отношений с Россией, одним из таких шагов может быть прекращение военной помощи Украине.
"Я надеюсь, что администрация Трампа предпримет шаги для восстановления отношений (с Россией – ред.). И одним из первых шагов было бы полное прекращение любой помощи и поставок оружия Украине. А вторым шагом было бы снятие всех санкций, введенных в отношении России. Думаю, что эти две вещи могут стать первостепенными", - сказала Рид.
Она отметила, что, к большому сожалению, неолибералы и неоконсерваторы одержимы идей войны. "Они очень сосредоточены на том, чтобы развязать войну с Москвой", - подчеркнула Рид.
Экс-помощница Байдена указала, что не одобряла таких идей неолибералов и неоконсерваторов, когда жила в США, за что была подвергнута критике в социальных сетях.
Кроме того, она подвергалась критике в свой адрес, в том числе и по причине получения российского гражданства. "В социальных сетях присутствует критика в мой адрес из-за получения российского паспорта… И, конечно, в этой связи есть критика в социальных сетях, где меня обвиняют в шпионаже", - добавила Рид.
Накануне президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американке Таре Рид, которая была помощницей экс-президента США Джо Байдена в сенате.
