США привержены мирному разрешению конфликта на Украине, заявил Рубио

2025-09-24T00:30:00+03:00

2025-09-24T00:30:00+03:00

2025-09-24T12:04:00+03:00

ООН, 24 сен – РИА Новости. США привержены мирному разрешению конфликта на Украине, призывают СБ ООН, а также Москву и Киев сделать все возможное для его завершения, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Я настоятельно призываю Совет Безопасности, присутствующие здесь государства-члены, а также тех, кто не является частью этого процесса, сделать все, что в их силах. Включая Российскую Федерацию, сделать все, что в их силах, и украинскую сторону, если уж на то пошло, - все стороны - прекратить эту войну до того, как она превратится в нечто такое, что продлится еще три-четыре года, приведет к еще большим разрушениям, как экономическим, так и материальным, к гибели людей и потере имущества, к потере будущего", – сказал Рубио в ходе заседания СБ ООН.

Дарья Буймова

