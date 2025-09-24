США привержены мирному разрешению конфликта на Украине, заявил Рубио
Рубио призвал Москву и Киев сделать все для завершения конфликта на Украине
© AP Photo / Charly TriballeauГосударственный секретарь США Марко Рубио выступает на заседании Совета Безопасности ООН. 23 сентября 2025
Государственный секретарь США Марко Рубио выступает на заседании Совета Безопасности ООН. 23 сентября 2025
ООН, 24 сен – РИА Новости. США привержены мирному разрешению конфликта на Украине, призывают СБ ООН, а также Москву и Киев сделать все возможное для его завершения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я настоятельно призываю Совет Безопасности, присутствующие здесь государства-члены, а также тех, кто не является частью этого процесса, сделать все, что в их силах. Включая Российскую Федерацию, сделать все, что в их силах, и украинскую сторону, если уж на то пошло, - все стороны - прекратить эту войну до того, как она превратится в нечто такое, что продлится еще три-четыре года, приведет к еще большим разрушениям, как экономическим, так и материальным, к гибели людей и потере имущества, к потере будущего", – сказал Рубио в ходе заседания СБ ООН.
