https://ria.ru/20250924/ssha-2043871210.html

Трамп вложил много сил в завершение конфликта на Украине, заявил Рубио

Трамп вложил много сил в завершение конфликта на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 24.09.2025

Трамп вложил много сил в завершение конфликта на Украине, заявил Рубио

Игорь Наймушин. Американский президент Дональд Трамп вложил много времени и сил в завершение конфликта на Украине, и Вашингтон продолжит делать все возможное... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T00:13:00+03:00

2025-09-24T00:13:00+03:00

2025-09-24T12:04:00+03:00

в мире

украина

сша

марко рубио

оон

дональд трамп

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965366_0:494:2048:1646_1920x0_80_0_0_29e8779b77f97939c67cc26f9b891ac8.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Американский президент Дональд Трамп вложил много времени и сил в завершение конфликта на Украине, и Вашингтон продолжит делать все возможное для мирного урегулирования, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Президент работал над этим (урегулированием - ред.) не покладая рук, вложив в это огромное количество своего времени и энергии, а также задействовав высшие эшелоны нашего правительства…. Всё закончится за столом переговоров", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.Рубио подчеркнул, что США продолжат делать все возможное для мирного урегулирования.

https://ria.ru/20250919/ukraina-2042875639.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, марко рубио, оон, дональд трамп, вашингтон (штат)