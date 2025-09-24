Рейтинг@Mail.ru
Трамп вложил много сил в завершение конфликта на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 24.09.2025 (обновлено: 12:04 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/ssha-2043871210.html
Трамп вложил много сил в завершение конфликта на Украине, заявил Рубио
Трамп вложил много сил в завершение конфликта на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 24.09.2025
Трамп вложил много сил в завершение конфликта на Украине, заявил Рубио
Игорь Наймушин. Американский президент Дональд Трамп вложил много времени и сил в завершение конфликта на Украине, и Вашингтон продолжит делать все возможное... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T00:13:00+03:00
2025-09-24T12:04:00+03:00
в мире
украина
сша
марко рубио
оон
дональд трамп
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965366_0:494:2048:1646_1920x0_80_0_0_29e8779b77f97939c67cc26f9b891ac8.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Американский президент Дональд Трамп вложил много времени и сил в завершение конфликта на Украине, и Вашингтон продолжит делать все возможное для мирного урегулирования, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Президент работал над этим (урегулированием - ред.) не покладая рук, вложив в это огромное количество своего времени и энергии, а также задействовав высшие эшелоны нашего правительства…. Всё закончится за столом переговоров", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.Рубио подчеркнул, что США продолжат делать все возможное для мирного урегулирования.
https://ria.ru/20250919/ukraina-2042875639.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965366_0:70:2048:1606_1920x0_80_0_0_e4b3a915a2bd3a8b22742a2646078d45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, марко рубио, оон, дональд трамп, вашингтон (штат)
В мире, Украина, США, Марко Рубио, ООН, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Трамп вложил много сил в завершение конфликта на Украине, заявил Рубио

Рубио заявил, что США продолжат делать все для мирного урегулирования на Украине

© AP Photo / Charly TriballeauГосударственный секретарь США Марко Рубио выступает на заседании Совета Безопасности ООН. 23 сентября 2025
Государственный секретарь США Марко Рубио выступает на заседании Совета Безопасности ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Charly Triballeau
Государственный секретарь США Марко Рубио выступает на заседании Совета Безопасности ООН. 23 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Американский президент Дональд Трамп вложил много времени и сил в завершение конфликта на Украине, и Вашингтон продолжит делать все возможное для мирного урегулирования, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Президент работал над этим (урегулированием - ред.) не покладая рук, вложив в это огромное количество своего времени и энергии, а также задействовав высшие эшелоны нашего правительства…. Всё закончится за столом переговоров", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.
Рубио подчеркнул, что США продолжат делать все возможное для мирного урегулирования.
Дым над Киевом. Сентябрь 2025 - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
"Полностью разрушена": в США рассказали, что произошло на Украине
19 сентября, 04:36
 
В миреУкраинаСШАМарко РубиоООНДональд ТрампВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала