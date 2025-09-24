Трамп вложил много сил в завершение конфликта на Украине, заявил Рубио

https://ria.ru/20250924/ssha-2043871210.html
ООН, 24 сен - РИА Новости. Игорь Наймушин. Американский президент Дональд Трамп вложил много времени и сил в завершение конфликта на Украине, и Вашингтон продолжит делать все возможное для мирного урегулирования, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Президент работал над этим (урегулированием - ред.) не покладая рук, вложив в это огромное количество своего времени и энергии, а также задействовав высшие эшелоны нашего правительства…. Всё закончится за столом переговоров", - сказал он на заседании Совбеза ООН по Украине.Рубио подчеркнул, что США продолжат делать все возможное для мирного урегулирования.
