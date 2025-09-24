На Украине признали, что российские войска стоят под Дроновкой
На Украине признали, что российские войска стоят в двух километрах от Дроновки
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 сен – РИА Новости. Украинский аналитический ресурс Deep state в Telegram-канале опубликовал видео, которое подтверждает, что российские войска стоят в двух километрах от Дроновки в Донбассе, взятие которой позволит отрезать группировку ВСУ в Северске от снабжения.
"(ВС РФ – ред.) продолжают использовать свое количественное преимущество и проблемы в наших оборонных порядках, проникая вглубь территории. Там они прячутся, пытаются закрепиться и увеличивать свое присутствие для контроля местности", - сообщает ресурс в Telegram.
На прикрепленной к опубликованному сообщению видеозаписи видны российские военнослужащие, контролирующие здание в двух километрах восточнее от Дроновки. Это видео доказывает успешное продвижение российских войск вдоль правого берега реки Северский Донецк, что позволяет подойти к деревне Дроновка и отрезать украинскую группировку в Северске от снабжения с севера.
