На Украине признали, что российские войска стоят под Дроновкой - РИА Новости, 24.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:43 24.09.2025
На Украине признали, что российские войска стоят под Дроновкой
ЛУГАНСК, 24 сен – РИА Новости. Украинский аналитический ресурс Deep state в Telegram-канале опубликовал видео, которое подтверждает, что российские войска стоят в двух километрах от Дроновки в Донбассе, взятие которой позволит отрезать группировку ВСУ в Северске от снабжения. "(ВС РФ – ред.) продолжают использовать свое количественное преимущество и проблемы в наших оборонных порядках, проникая вглубь территории. Там они прячутся, пытаются закрепиться и увеличивать свое присутствие для контроля местности", - сообщает ресурс в Telegram. На прикрепленной к опубликованному сообщению видеозаписи видны российские военнослужащие, контролирующие здание в двух километрах восточнее от Дроновки. Это видео доказывает успешное продвижение российских войск вдоль правого берега реки Северский Донецк, что позволяет подойти к деревне Дроновка и отрезать украинскую группировку в Северске от снабжения с севера.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 сен – РИА Новости. Украинский аналитический ресурс Deep state в Telegram-канале опубликовал видео, которое подтверждает, что российские войска стоят в двух километрах от Дроновки в Донбассе, взятие которой позволит отрезать группировку ВСУ в Северске от снабжения.
"(ВС РФ – ред.) продолжают использовать свое количественное преимущество и проблемы в наших оборонных порядках, проникая вглубь территории. Там они прячутся, пытаются закрепиться и увеличивать свое присутствие для контроля местности", - сообщает ресурс в Telegram.
На прикрепленной к опубликованному сообщению видеозаписи видны российские военнослужащие, контролирующие здание в двух километрах восточнее от Дроновки. Это видео доказывает успешное продвижение российских войск вдоль правого берега реки Северский Донецк, что позволяет подойти к деревне Дроновка и отрезать украинскую группировку в Северске от снабжения с севера.
