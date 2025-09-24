https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2044161337.html

На Украине признали, что российские войска стоят под Дроновкой

24.09.2025

ЛУГАНСК, 24 сен – РИА Новости. Украинский аналитический ресурс Deep state в Telegram-канале опубликовал видео, которое подтверждает, что российские войска стоят в двух километрах от Дроновки в Донбассе, взятие которой позволит отрезать группировку ВСУ в Северске от снабжения. "(ВС РФ – ред.) продолжают использовать свое количественное преимущество и проблемы в наших оборонных порядках, проникая вглубь территории. Там они прячутся, пытаются закрепиться и увеличивать свое присутствие для контроля местности", - сообщает ресурс в Telegram. На прикрепленной к опубликованному сообщению видеозаписи видны российские военнослужащие, контролирующие здание в двух километрах восточнее от Дроновки. Это видео доказывает успешное продвижение российских войск вдоль правого берега реки Северский Донецк, что позволяет подойти к деревне Дроновка и отрезать украинскую группировку в Северске от снабжения с севера.

Дарья Буймова

