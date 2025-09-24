https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2044133014.html

Спецоперация, 24 сентября: ВС России завершают освобождение Кировска

Спецоперация, 24 сентября: ВС России завершают освобождение Кировска - РИА Новости, 24.09.2025

Спецоперация, 24 сентября: ВС России завершают освобождение Кировска

Российская группировка войск "Запад" за сутки овладела 115 зданиями в Купянске в Харьковской области и завершает освобождение Кировска в ДНР, группировка "Юг"... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T19:45:00+03:00

2025-09-24T19:45:00+03:00

2025-09-24T19:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за сутки овладела 115 зданиями в Купянске в Харьковской области и завершает освобождение Кировска в ДНР, группировка "Юг" продолжает уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в среду. Кроме того, "Запад", "Юг" и другие российские группировки нанесли поражение украинским формированиям, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ при этом потеряли за сутки до 1495 военнослужащих. Также украинские войска лишились двух танков, десяти боевых бронированных машин, 18 артиллерийских орудий, 13 станций радиоэлектронной борьбы, трёх радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий ВПК Украины, производственным цехам предприятия "Мотор Сич", местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Силы и средства Черноморского флота уничтожили в северо-западной части Черного моря два катера ВСУ с десантом. Средства ПВО в течение суток сбили семь управляемых авиабомб и 202 беспилотника. Зачистка от остатков Впоследствии МО РФ привело подробности о ситуации в Кировске. На направление, где находится этот населённый пункт, ВСУ стянули до трёх бригад. Всего было задействовано до 19 батальонов. Каждый дом и подвалы они превратили в хорошо укрепленные опорные пункты, рассказали в российском ведомстве. Для защиты от штурмов ВСУ применили инженерные заграждения и сплошное минирование участков местности. Лесистые участки и возвышенности, которыми окружён Кировск, позволяли украинским войскам маскировать позиции. Кроме того, вдоль реки Жеребец противник оборудовал оборонительные позиции. Подразделения группировки войск "Запад" использовали эффект внезапности, сходу форсировали реку и вклинились в глубину обороны противника, рассказали в МО РФ. Сейчас идёт зачистка населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, по данным Минобороны РФ, основная часть заблокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища группировки ВСУ уничтожена, из 800 военнослужащих там осталось около 80. При этом активные действия "Южной" группировки войск ВС РФ продолжаются. Воздушные шары ВСУ впервые предприняли попытку атаки с помощью сразу более 30 метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой в нескольких регионах России, все они были нейтрализованы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Подобные единичные атаки, по данным Минобороны РФ, фиксировались осенью 2024 года. В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что украинский штурмовой полк и механизированная бригада ВСУ попали под удар в районе южнее Юнаковки в Сумской области. Кроме того, командование ВСУ уже неделю не может обеспечить едой свои подразделения на сумском направлении. Также, по словам собеседника агентства, спецрота ВСУ не смогла деблокировать сослуживцев, окруженных в лесу близ Синельниково на харьковском направлении. Кроме того, командование ВСУ на харьковском направлении отправило солдат ремонтного батальона на передовую под предлогом рытья окопов, почти все из них погибли. Бывший российский офицер Лев Ступников, перешедший на сторону Украины, объявлен в федеральный розыск в РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Позднее соответствующее подтверждение появилось в базе МВД РФ. По какой именно статье разыскивается офицер, не уточняется. Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский сообщил в интервью РИА Новости, что Вена не будет площадкой переговоров по Украине, австрийская дипломатия, по его словам, "вне игры". Чудовищная атака Атаке со стороны киевского режима в среду подвергся Новороссийск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, беспилотники днём нанесли удар по центру города, кроме того, пришлось отражать атаку безэкипажных катеров. Глава региона назвал атаку чудовищной. В результате атаки беспилотников пострадали пять жилых домов, в том числе многоквартирных, а также гостиница и офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Как сообщили в оперштабе, были повреждены 20 автомобилей, три их них сгорели полностью. Во второй половине дня оперштаб сообщил о повторной атаке беспилотников. На момент публикации материала было известно о восьми пострадавших и двух погибших. Пиар-акция обречена на провал Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК заявил, что украинская сторона не ответила на предложение России создать рабочие группы для урегулирования конфликта. По его словам, встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского без подготовки была бы пиар-акцией, обреченной на провал. При этом ВСУ на фронте несут большие потери, отметил пресс-секретарь президента РФ. Он подчеркнул, что Путин неоднократно указывал на необходимость разрешить первопричины конфликта на Украине. В том числе он делал это и при прошлой администрации США, и даже при Бараке Обаме. Однако тогда Европа и США ответили жёстким отказом, напомнил Песков. Президент США Дональд Трамп, по словам Пескова, проявляет политическую волю к поиску путей урегулирования на Украине. Российский лидер это приветствует и высоко ценит, сказал Песков. В десятый раз Во вторник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла электроснабжение. В пресс-службе станции рассказали, что отключение произошло из-за воздействия ВСУ, но были запущены резервные дизель-генераторы и ситуация под контролем. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила, что украинские войска перешли к ежедневным обстрелам ЗАЭС и города-спутника Энергодара. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ атаками на станцию сознательно пытаются спровоцировать масштабную техногенную катастрофу. Удар украинских войск, по его словам, ставит под угрозу жизни миллионов людей. Работа по ликвидации последствий пока продолжается, рассказал Балицкий. Фантазии продлевают мучения Президент США накануне написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что при поддержке Евросоюза Украина "сможет вернуть всю изначальную территорию", а, возможно, пойти и "ещё дальше". Как заявил журналистам Песков, утверждение о том, что Украина может якобы что-то отвоевать, ошибочно. Он предположил, что Трамп, возможно, сделал такое заявление под влиянием того видения, которое ему недавно изложил Зеленский. Песков подчеркнул, что сейчас у Украины гораздо худшие позиции, чем весной 2022 года, и дальше будут только ухудшаться. Британская газета Telegraph считает, что подобные слова Трампа не стоит воспринимать прямо, так как они означают лишь передачу инициативы по военной поддержке Киева в руки Европы и НАТО, что может оказаться плохой новостью для Зеленского. Киргизия поддерживает усилия президентов России и США по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщил глава республики Садыр Жапаров на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Военная составляющая гарантий безопасности Украины прорабатывается и практически готова, основная ответственность в этих гарантиях будет лежать на самой Украине и ее армии, заявил президент Финляндии Александр Стубб. После этого, по его словам, будет прорабатываться политическая составляющая гарантий, а сами они наступят после окончания конфликта. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил РИА Новости мнение, что последние заявления Трампа по Украине абсурдны и опасны, являются шагом назад от мира. Сакс предположил, что Трамп по вопросу Украины сейчас слушает своего спецпосланника Кита Келлога, именно он рассказывает американскому лидеру "фантазии", продлевая мучения украинцев. Немного удивлён Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что готов ко встрече с российским президентом. В качестве возможных мест встречи он назвал Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, "нейтральную Европу" или, например, Казахстан. Кроме того, Зеленский предположил, что Трамп больше не поддерживает идею территориального обмена между Россией и Украиной в рамках мирного процесса, а также, что Трамп способен изменить позицию председателя КНР Си Цзиньпина по отношению к конфликту на Украине. Зеленский высказал мнение, что Китай якобы не хочет, чтобы конфликт на Украине был завершен. Также Зеленский признался, что "немного удивлен" заявлением президента США о возможности возврата к территориальным реалиям февраля 2022 года на Украине. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после слов Зеленского заявил, что Астана в случае готовности лидеров России и Украины может предоставить площадку, но сама не является посредником в конфликте и таковым себя не видит. Казахстанский лидер считает, что обе стороны конфликта в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный в авторской колонке на сайте издания "Зеркало недели" заявил, что российские беспилотники перекрывают логистику формированиям ВСУ, украинские военные теряют позиции на фронте, который непрерывно сдвигается на запад. Кроме того, по его словам, цена действий ВСУ на курском направлении была слишком высокой. Изолированный тактический прорыв не принёс необходимого успеха, отметил он. Залужный добавил, что украинскую армию ждёт ухудшение ситуации на фронте, если не решать проблемы на государственном уровне. Сегодняшняя реальность в том, что украинских военных на передовой неминуемо ждёт гибель, ранение или психологический слом, считает экс-главком ВСУ. Координатор николаевского пророссийского сопротивления рассказал РИА Новости, что в районе завода топливной аппаратуры в Чугуеве в Харьковской области, где размещена инфраструктура ВСУ, были нанесены удары, нарушена цепочка снабжения и ремонта бронетехники. Кроме того, по его словам, уничтожены подразделения ВСУ и система противовоздушной обороны в Николаевской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Также в Харьковской области была поражена группа наёмников из Южной Америки, воевавших на стороне ВСУ. Командование Львовской 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ испугалось массового самовольного оставления части и отменило приказ о переводе военных на передовую, сообщило украинское издание Zaxid.net со ссылкой на военного этой бригады Владимира Романива.

https://ria.ru/20250924/novorossiysk-2044083075.html

https://ria.ru/20250924/ukraina-2044092536.html

https://ria.ru/20250924/vsu-2044062732.html

https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2044013043.html

https://ria.ru/20250924/ukraina-2043993543.html

https://ria.ru/20250924/peskov-2043940600.html

https://ria.ru/20250924/vsu-2043936416.html

https://ria.ru/20250924/zelenskij-2044093898.html

https://ria.ru/20250924/ssha-2044059141.html

https://ria.ru/20250924/effekt--2044048497.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, мотор сич