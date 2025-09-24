https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2044065138.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.09.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.09.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.09.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T16:38:00+03:00
2025-09-24T16:38:00+03:00
2025-09-24T16:38:00+03:00
инфографика
спецоперация
украина
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 24 сентября 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили электроподстанцию, обеспечивающую работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производственные цеха предприятия "Мотор Сич", места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 202 беспилотных летательных аппарата.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 667 самолетов, 283 вертолета, 86 435 беспилотников, 630 зенитных ракетных комплексов, 25 233 танка и других бронемашин, 1 592 реактивные системы залпового огня, 29 888 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 42 513 единиц автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, украина, россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 24 сентября 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения поразили электроподстанцию, обеспечивающую работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производственные цеха предприятия "Мотор Сич", места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 202 беспилотных летательных аппарата.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 667 самолетов, 283 вертолета, 86 435 беспилотников, 630 зенитных ракетных комплексов, 25 233 танка и других бронемашин, 1 592 реактивные системы залпового огня, 29 888 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 42 513 единиц автомобильной техники.