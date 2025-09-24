Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили электроподстанцию, обеспечивающую работу ВПК Украины - РИА Новости, 24.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 24.09.2025
ВС России уничтожили электроподстанцию, обеспечивающую работу ВПК Украины
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и производственным цехам предприятия "Мотор Сич", сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производственным цехам предприятия "Мотор Сич", местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах", - говорится в сообщении. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты семь управляемых авиационных бомб и 202 беспилотных летательных аппарата", - добавили в российском оборонном ведомстве. В Минобороны РФ отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 86435 беспилотных летательных аппаратов, 630 зенитных ракетных комплексов, 25233 танка и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29888 орудий полевой артиллерии и минометов, 42513 единиц специальной военной автомобильной техники.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и производственным цехам предприятия "Мотор Сич", сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производственным цехам предприятия "Мотор Сич", местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах", - говорится в сообщении.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты семь управляемых авиационных бомб и 202 беспилотных летательных аппарата", - добавили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 86435 беспилотных летательных аппаратов, 630 зенитных ракетных комплексов, 25233 танка и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29888 орудий полевой артиллерии и минометов, 42513 единиц специальной военной автомобильной техники.
