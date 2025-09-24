https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2043904587.html
Большие потери на Сумском направлении понес 225 полк ВСУ
Большие потери на Сумском направлении понес 225 полк ВСУ - РИА Новости, 24.09.2025
Большие потери на Сумском направлении понес 225 полк ВСУ
Двести двадцать пятый штурмовой полк ВСУ понес большие потери на сумском направлении в результате неудавшихся контратак, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T07:59:00+03:00
2025-09-24T07:59:00+03:00
2025-09-24T07:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
алексеевка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Двести двадцать пятый штурмовой полк ВСУ понес большие потери на сумском направлении в результате неудавшихся контратак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Уничтожено до взвода личного состава 225 отдельного штурмового полка", - сказал собеседник агентства. По его словам, за сутки ВСУ предприняли пять неудавшихся контратак: три в районе Алексеевки и по одной в районе Кондратовки и Степового (Ленинское).
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
алексеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, алексеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алексеевка, Вооруженные силы Украины
Большие потери на Сумском направлении понес 225 полк ВСУ
225 полк ВСУ потерял до взвода личного состава на Сумском направлении