https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2043904587.html

Большие потери на Сумском направлении понес 225 полк ВСУ

Большие потери на Сумском направлении понес 225 полк ВСУ - РИА Новости, 24.09.2025

Большие потери на Сумском направлении понес 225 полк ВСУ

Двести двадцать пятый штурмовой полк ВСУ понес большие потери на сумском направлении в результате неудавшихся контратак, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T07:59:00+03:00

2025-09-24T07:59:00+03:00

2025-09-24T07:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

алексеевка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Двести двадцать пятый штурмовой полк ВСУ понес большие потери на сумском направлении в результате неудавшихся контратак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Уничтожено до взвода личного состава 225 отдельного штурмового полка", - сказал собеседник агентства. По его словам, за сутки ВСУ предприняли пять неудавшихся контратак: три в районе Алексеевки и по одной в районе Кондратовки и Степового (Ленинское).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

алексеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, алексеевка, вооруженные силы украины