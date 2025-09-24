Рейтинг@Mail.ru
Большие потери на Сумском направлении понес 225 полк ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
07:59 24.09.2025
Большие потери на Сумском направлении понес 225 полк ВСУ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Двести двадцать пятый штурмовой полк ВСУ понес большие потери на сумском направлении в результате неудавшихся контратак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Уничтожено до взвода личного состава 225 отдельного штурмового полка", - сказал собеседник агентства. По его словам, за сутки ВСУ предприняли пять неудавшихся контратак: три в районе Алексеевки и по одной в районе Кондратовки и Степового (Ленинское).
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Двести двадцать пятый штурмовой полк ВСУ понес большие потери на сумском направлении в результате неудавшихся контратак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Уничтожено до взвода личного состава 225 отдельного штурмового полка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за сутки ВСУ предприняли пять неудавшихся контратак: три в районе Алексеевки и по одной в районе Кондратовки и Степового (Ленинское).
