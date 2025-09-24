Штурмовой полк и мехбригада ВСУ попали под удар у Юнаковки

https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2043904076.html
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинский штурмовой полк и механизированная бригада ВСУ попали под удар в районе южнее Юнаковки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Нанесено два результативных ракетных удара по пунктам дислокации 425-го отдельного штурмового полка и 47-й отдельной механизированной бригады в районе южнее Юнаковки", - рассказал собеседник агентства. Потери ВСУ, по его словам, сейчас уточняются.
