https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2043903054.html

Спецрота ВСУ не смогла деблокировать окруженных в Синельниково

Спецрота ВСУ не смогла деблокировать окруженных в Синельниково - РИА Новости, 24.09.2025

Спецрота ВСУ не смогла деблокировать окруженных в Синельниково

Спецрота ВСУ не смогла деблокировать сослуживцев, окруженных в лесу близ Синельниково на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T07:32:00+03:00

2025-09-24T07:32:00+03:00

2025-09-24T07:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:42:2897:1672_1920x0_80_0_0_ffe41becc0b23b4d486aa23e5c8252ea.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спецрота ВСУ не смогла деблокировать сослуживцев, окруженных в лесу близ Синельниково на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Продолжается уничтожение блокированных в Синельниковском лесу подразделений ВСУ. В лесу западнее Синельниково отражена одна попытка противника деблокировать подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады", - сказал собеседник агентства. По его словам, группы спецроты 57-й бригады с большими потерями отступили на исходные позиции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины