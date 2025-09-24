https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2043903054.html
Спецрота ВСУ не смогла деблокировать окруженных в Синельниково
Спецрота ВСУ не смогла деблокировать окруженных в Синельниково - РИА Новости, 24.09.2025
Спецрота ВСУ не смогла деблокировать окруженных в Синельниково
Спецрота ВСУ не смогла деблокировать сослуживцев, окруженных в лесу близ Синельниково на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T07:32:00+03:00
2025-09-24T07:32:00+03:00
2025-09-24T07:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:42:2897:1672_1920x0_80_0_0_ffe41becc0b23b4d486aa23e5c8252ea.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спецрота ВСУ не смогла деблокировать сослуживцев, окруженных в лесу близ Синельниково на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Продолжается уничтожение блокированных в Синельниковском лесу подразделений ВСУ. В лесу западнее Синельниково отражена одна попытка противника деблокировать подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады", - сказал собеседник агентства. По его словам, группы спецроты 57-й бригады с большими потерями отступили на исходные позиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_ba70e57f70e75553816d19e9e18d06e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Спецрота ВСУ не смогла деблокировать окруженных в Синельниково
ВСУ не смогли деблокировать сослуживцев в Синельниковском лесу