Спецрота ВСУ не смогла деблокировать окруженных в Синельниково - РИА Новости, 24.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 24.09.2025
Спецрота ВСУ не смогла деблокировать окруженных в Синельниково
Спецрота ВСУ не смогла деблокировать окруженных в Синельниково - РИА Новости, 24.09.2025
Спецрота ВСУ не смогла деблокировать окруженных в Синельниково
Спецрота ВСУ не смогла деблокировать сослуживцев, окруженных в лесу близ Синельниково на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спецрота ВСУ не смогла деблокировать сослуживцев, окруженных в лесу близ Синельниково на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Продолжается уничтожение блокированных в Синельниковском лесу подразделений ВСУ. В лесу западнее Синельниково отражена одна попытка противника деблокировать подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады", - сказал собеседник агентства. По его словам, группы спецроты 57-й бригады с большими потерями отступили на исходные позиции.
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Спецрота ВСУ не смогла деблокировать окруженных в Синельниково

ВСУ не смогли деблокировать сослуживцев в Синельниковском лесу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спецрота ВСУ не смогла деблокировать сослуживцев, окруженных в лесу близ Синельниково на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Продолжается уничтожение блокированных в Синельниковском лесу подразделений ВСУ. В лесу западнее Синельниково отражена одна попытка противника деблокировать подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады", - сказал собеседник агентства.
По его словам, группы спецроты 57-й бригады с большими потерями отступили на исходные позиции.
