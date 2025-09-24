Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили немецкую установку PzH-2000 - РИА Новости, 24.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 24.09.2025
ВС России уничтожили немецкую установку PzH-2000
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_21835c1f44355dfa8fa1bf0bdbe268a4.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Подразделения 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку PzH-2000 на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "На краматорско-дружковском направлении разведка выявила замаскированный блиндаж, где находилась немецкая САУ PzH-2000. После передачи координат расчётам цель была поражена несколькими попаданиями FPV-дронов, а затем добита прямым попаданием гаубицы "Мста-Б". В результате укрытие разрушено, установка полностью уничтожена", — говорится в сообщении.
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Подразделения 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку PzH-2000 на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"На краматорско-дружковском направлении разведка выявила замаскированный блиндаж, где находилась немецкая САУ PzH-2000. После передачи координат расчётам цель была поражена несколькими попаданиями FPV-дронов, а затем добита прямым попаданием гаубицы "Мста-Б". В результате укрытие разрушено, установка полностью уничтожена", — говорится в сообщении.
