ВС России уничтожили немецкую установку PzH-2000
2025-09-24T06:04:00+03:00
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Подразделения 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку PzH-2000 на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "На краматорско-дружковском направлении разведка выявила замаскированный блиндаж, где находилась немецкая САУ PzH-2000. После передачи координат расчётам цель была поражена несколькими попаданиями FPV-дронов, а затем добита прямым попаданием гаубицы "Мста-Б". В результате укрытие разрушено, установка полностью уничтожена", — говорится в сообщении.
