На украинских позициях в ДНР нашли сатанинский алтарь
ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. На бывших украинских позициях около Курахово в ДНР был обнаружен сатанинский алтарь (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов), сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Данный сатанинский алтарь был найден в одном из подвалов в расположении противника в районе Курахово. Был найден нашими военнослужащими. Здесь, как видите, различные предметы. Находятся предметы культа сатанинского, запрещенного, кстати, в Российской Федерации как экстремистского", — сказал Гагин. По его словам, вместе с алтарем были найдены список предметов и правила использования. "Это говорит о том, что подобные наборы поставлялись в националистические подразделения либо в ВСУ централизованно. Группа этих предметов должна быть передана сейчас в правоохранительные органы, в Федеральную службу безопасности, для проведения экспертизы религиоведческой и экспертизы по принадлежности к экстремизму", — добавил он. Об освобождении Курахово сообщалось 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
