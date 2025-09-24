https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2043893754.html

Российский боец рассказал об освобождении Березового

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" быстро и уверенно освободили населённый пункт Березовое в Днепропетровской области, благодаря слаженной работе, сообщил командир штурмового взвода, с позывным "Якут" на видео, опубликованном Минобороны. "Освобождение населённого пункта произошло быстро, уверенно, благодаря совместной сплоченной работе", - сказал командир взвода. Также он отметил, что разведка своевременно выявляла укрепрайоны, засады и огневые точки ВСУ, а командование грамотно координировало движение штурмовых групп. "Сперва работает артиллерия, потом птицы (беспилотники) отрабатывают, делают своё дело, потом поступает команда, мы идём на штурм", - объясняет стрелок с позывным Белка. В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Березовое в Днепропетровской области.

