Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал об освобождении Березового - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2043893754.html
Российский боец рассказал об освобождении Березового
Российский боец рассказал об освобождении Березового - РИА Новости, 24.09.2025
Российский боец рассказал об освобождении Березового
Военнослужащие группировки войск "Восток" быстро и уверенно освободили населённый пункт Березовое в Днепропетровской области, благодаря слаженной работе,... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T05:21:00+03:00
2025-09-24T05:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" быстро и уверенно освободили населённый пункт Березовое в Днепропетровской области, благодаря слаженной работе, сообщил командир штурмового взвода, с позывным "Якут" на видео, опубликованном Минобороны. "Освобождение населённого пункта произошло быстро, уверенно, благодаря совместной сплоченной работе", - сказал командир взвода. Также он отметил, что разведка своевременно выявляла укрепрайоны, засады и огневые точки ВСУ, а командование грамотно координировало движение штурмовых групп. "Сперва работает артиллерия, потом птицы (беспилотники) отрабатывают, делают своё дело, потом поступает команда, мы идём на штурм", - объясняет стрелок с позывным Белка. В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Березовое в Днепропетровской области.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043878269.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский боец рассказал об освобождении Березового

ВС России освободили Березовое, благодаря слаженной работе

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" быстро и уверенно освободили населённый пункт Березовое в Днепропетровской области, благодаря слаженной работе, сообщил командир штурмового взвода, с позывным "Якут" на видео, опубликованном Минобороны.
"Освобождение населённого пункта произошло быстро, уверенно, благодаря совместной сплоченной работе", - сказал командир взвода.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Будет еще хуже". На Западе сделали резкое заявление о России и Украине
01:28
Также он отметил, что разведка своевременно выявляла укрепрайоны, засады и огневые точки ВСУ, а командование грамотно координировало движение штурмовых групп.
"Сперва работает артиллерия, потом птицы (беспилотники) отрабатывают, делают своё дело, потом поступает команда, мы идём на штурм", - объясняет стрелок с позывным Белка.
В субботу Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Березовое в Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала