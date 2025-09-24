https://ria.ru/20250924/sotrudnichestvo-2043971623.html

Главы экономических ведомств Белоруссии и России обсудили сотрудничество

Главы экономических ведомств Белоруссии и России обсудили сотрудничество

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

максим решетников

экономика

МИНСК, 24 сен - РИА Новости. Министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь и министр экономического развития РФ Максим Решетников обсудили дальнейшую стратегию взаимодействия двух стран на интеграционном треке, сообщает пресс-служба белорусского министерства. "Сегодня, 24 сентября 2025 года, Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию встретился с Министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Стороны обсудили ключевые направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, подходы к прогнозированию социально-экономического развития, а также ряд других вопросов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По словам Чеботаря, в условиях внешней неопределённости устойчивость экономик двух стран напрямую зависит от способности гибко и эффективно реагировать на вызовы. "Сегодня Беларусь совместно с российскими партнёрами формирует архитектуру стратегического взаимодействия, охватывающего все ключевые сферы. Наша цель – создать прочную основу для устойчивого и поступательного развития. Над этим активно работают команды министерств, формируя итоговый прогноз социально-экономического развития Союзного государства на ближайшие три года", – отметил министр экономики Белоруссии. Отмечается, что один из пунктов пункт повестки дня – проект экономической модели Союзного государства на 2027-2030 годы, координаторами работы над которым также выступают экономические ведомства двух стран. Документ конкретизирует сферы двустороннего сотрудничества, которые дадут дополнительные эффекты от союзной интеграции. "Особое внимание руководители министерств уделили развитию туристической отрасли. Обсуждались практические шаги по стимулированию дальнейшего роста взаимного турпотока", - говорится в сообщении министерства. "Взаимный туристический поток из года в год увеличивается. В 2024 году Беларусь приняла более 350 тысяч российских туристов, что на 59 % больше, чем в 2023-м. Растет интерес белорусских граждан к путешествиям по России: турпоток увеличился на 78 % в сравнении с 2023 годом. Это подтверждает высокий потенциал отрасли, и мы видим большие перспективы в создании совместных туристических брендов и маршрутов", – отметил Чеботарь. По информации пресс-службы, в свою очередь Решетников отметил важность создания туристического информационного центра Союзного государства в Смоленской области. "Центр позволит нам слаженно развивать туристический потенциал Союзного Государства, способствуя созданию "союзного" турпродукта и его продвижению", - сказал он. По информации пресс-службы, по итогам встречи достигнута договорённость о проведении очередного совместного заседания коллегий министерств в октябре–ноябре текущего года, где озвученные темы будут обсуждены более детально, с акцентом на конкретных мерах по укреплению взаимодействия.

