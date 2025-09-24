https://ria.ru/20250924/sochi-2044068681.html
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
