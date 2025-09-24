Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Белоруссии оценило роль военного сотрудничества в рамках СНГ - РИА Новости, 24.09.2025
12:30 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/sng-2043984318.html
Минобороны Белоруссии оценило роль военного сотрудничества в рамках СНГ
МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что сотрудничество в военной сфере в рамках СНГ усиливает обороноспособность стран-участниц Содружества. "В рамках Содружества действует многоуровневая и комплексная система военного взаимодействия, усиливающая обороноспособность государств-участников за счет повышения уровня подготовки войск, обеспечения доступа к новым технологиям и передовому опыту по самым разным направлениям", - сказал министр в Минске на заседании комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ. Он особо подчеркнул, что страны-участницы придерживаются единых взглядов по ключевым глобальным и региональным вызовам, по вопросам укрепления доверия и безопасности на территории Евразии. Белорусский министр обратил внимание, что в основе СНГ лежит не только общее историческое прошлое стран-участниц, но и механизмы для построения будущего в условиях стремительно меняющейся международной обстановки. "Опираясь на достигнутые за десятилетия совместной работы доверие и взаимопонимание, сегодня Содружество представляет уникальные возможности для координации усилий по широкому спектру межгосударственных вопросов, в том числе по вопросам безопасности", - сказал Хренин. По его словам, СНГ закрепило за собой важную нишу в системе международных организаций, формирует действенные механизмы обеспечения коллективной безопасности на пространстве, на котором проживают более 250 миллионов человек. "Сотрудничество вносит значительный вклад в защиту национального суверенитета и внутренней стабильности каждого государства-участника. Военное сотрудничество в рамках организации обеспечивает развитие объединенной системы противовоздушной обороны, совместной системы связи, объединенной системы контроля и оценки РХБ-обстановки (радиационной, химической и биологической – ред.), единой системы радиолокационного опознавания, единой геоинформационной системы военного назначения", - сказал Хренин. Он подчеркнул, что это позволяет существенно повысить боевые возможности национальных вооруженных сил, а также осуществлять оперативное и эффективное взаимодействие по ряду ключевых направлений обеспечения безопасности. Глава белорусского минобороны напомнил, что в рамках военного сотрудничества в формате СНГ проводится комплекс ежегодных мероприятий, включающих учения с боевой стрельбой, командно-штабные учения и тренировки, учебно-методические сборы руководящего состава и специалистов войск, военно-профессиональные состязания по полевой выучке, научные и военно-практические конференции, олимпиады курсантов и довузовской молодежи по различным предметам обучениям, спортивным состязаниям, культурно-просветительские и другие совместные мероприятия.-0-
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь
Флаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что сотрудничество в военной сфере в рамках СНГ усиливает обороноспособность стран-участниц Содружества.
"В рамках Содружества действует многоуровневая и комплексная система военного взаимодействия, усиливающая обороноспособность государств-участников за счет повышения уровня подготовки войск, обеспечения доступа к новым технологиям и передовому опыту по самым разным направлениям", - сказал министр в Минске на заседании комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ.
Он особо подчеркнул, что страны-участницы придерживаются единых взглядов по ключевым глобальным и региональным вызовам, по вопросам укрепления доверия и безопасности на территории Евразии.
Белорусский министр обратил внимание, что в основе СНГ лежит не только общее историческое прошлое стран-участниц, но и механизмы для построения будущего в условиях стремительно меняющейся международной обстановки.
"Опираясь на достигнутые за десятилетия совместной работы доверие и взаимопонимание, сегодня Содружество представляет уникальные возможности для координации усилий по широкому спектру межгосударственных вопросов, в том числе по вопросам безопасности", - сказал Хренин.
По его словам, СНГ закрепило за собой важную нишу в системе международных организаций, формирует действенные механизмы обеспечения коллективной безопасности на пространстве, на котором проживают более 250 миллионов человек. "Сотрудничество вносит значительный вклад в защиту национального суверенитета и внутренней стабильности каждого государства-участника. Военное сотрудничество в рамках организации обеспечивает развитие объединенной системы противовоздушной обороны, совместной системы связи, объединенной системы контроля и оценки РХБ-обстановки (радиационной, химической и биологической – ред.), единой системы радиолокационного опознавания, единой геоинформационной системы военного назначения", - сказал Хренин.
Он подчеркнул, что это позволяет существенно повысить боевые возможности национальных вооруженных сил, а также осуществлять оперативное и эффективное взаимодействие по ряду ключевых направлений обеспечения безопасности.
Глава белорусского минобороны напомнил, что в рамках военного сотрудничества в формате СНГ проводится комплекс ежегодных мероприятий, включающих учения с боевой стрельбой, командно-штабные учения и тренировки, учебно-методические сборы руководящего состава и специалистов войск, военно-профессиональные состязания по полевой выучке, научные и военно-практические конференции, олимпиады курсантов и довузовской молодежи по различным предметам обучениям, спортивным состязаниям, культурно-просветительские и другие совместные мероприятия.-0-
