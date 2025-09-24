https://ria.ru/20250924/sng-2043984318.html

Минобороны Белоруссии оценило роль военного сотрудничества в рамках СНГ

Минобороны Белоруссии оценило роль военного сотрудничества в рамках СНГ - РИА Новости, 24.09.2025

Минобороны Белоруссии оценило роль военного сотрудничества в рамках СНГ

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что сотрудничество в военной сфере в рамках СНГ усиливает обороноспособность стран-участниц Содружества. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T12:30:00+03:00

2025-09-24T12:30:00+03:00

2025-09-24T12:30:00+03:00

в мире

белоруссия

минск

евразия

виктор хренин

снг

содружество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020958989_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97962e00be8790249e3b6231f0d3fd.jpg

МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что сотрудничество в военной сфере в рамках СНГ усиливает обороноспособность стран-участниц Содружества. "В рамках Содружества действует многоуровневая и комплексная система военного взаимодействия, усиливающая обороноспособность государств-участников за счет повышения уровня подготовки войск, обеспечения доступа к новым технологиям и передовому опыту по самым разным направлениям", - сказал министр в Минске на заседании комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ. Он особо подчеркнул, что страны-участницы придерживаются единых взглядов по ключевым глобальным и региональным вызовам, по вопросам укрепления доверия и безопасности на территории Евразии. Белорусский министр обратил внимание, что в основе СНГ лежит не только общее историческое прошлое стран-участниц, но и механизмы для построения будущего в условиях стремительно меняющейся международной обстановки. "Опираясь на достигнутые за десятилетия совместной работы доверие и взаимопонимание, сегодня Содружество представляет уникальные возможности для координации усилий по широкому спектру межгосударственных вопросов, в том числе по вопросам безопасности", - сказал Хренин. По его словам, СНГ закрепило за собой важную нишу в системе международных организаций, формирует действенные механизмы обеспечения коллективной безопасности на пространстве, на котором проживают более 250 миллионов человек. "Сотрудничество вносит значительный вклад в защиту национального суверенитета и внутренней стабильности каждого государства-участника. Военное сотрудничество в рамках организации обеспечивает развитие объединенной системы противовоздушной обороны, совместной системы связи, объединенной системы контроля и оценки РХБ-обстановки (радиационной, химической и биологической – ред.), единой системы радиолокационного опознавания, единой геоинформационной системы военного назначения", - сказал Хренин. Он подчеркнул, что это позволяет существенно повысить боевые возможности национальных вооруженных сил, а также осуществлять оперативное и эффективное взаимодействие по ряду ключевых направлений обеспечения безопасности. Глава белорусского минобороны напомнил, что в рамках военного сотрудничества в формате СНГ проводится комплекс ежегодных мероприятий, включающих учения с боевой стрельбой, командно-штабные учения и тренировки, учебно-методические сборы руководящего состава и специалистов войск, военно-профессиональные состязания по полевой выучке, научные и военно-практические конференции, олимпиады курсантов и довузовской молодежи по различным предметам обучениям, спортивным состязаниям, культурно-просветительские и другие совместные мероприятия.-0-

https://ria.ru/20250923/polsha--2043768144.html

https://ria.ru/20250923/sijjarto-2043754112.html

https://ria.ru/20250923/belorussiya-2043788062.html

белоруссия

минск

евразия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, евразия, виктор хренин, снг, содружество