Слет волонтеров "Послы Победы" открылся в Смоленске
Слет волонтеров "Послы Победы" открылся в Смоленске
2025-09-24T21:12:00+03:00
2025-09-24T21:12:00+03:00
2025-09-24T21:12:00+03:00
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Церемония открытия Всероссийского слета волонтеров "Послы Победы. Смоленск" прошла в среду в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Слет проходит с 23 по 26 сентября. Он организован властями региона совместно с Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы". Событие приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, освобождению Смоленска от немецко-фашистской оккупации, а также 40-летию присвоения звания "Город-герой" Смоленску. Участниками слета стали 75 молодых волонтеров из разных регионов России и Белоруссии. Они прошли конкурсный отбор Всероссийского конкурса "Послы Победы. Смоленск". Молодые люди посетят места воинских захоронений, примут участие в панельных дискуссиях, командообразовании и встречах с ветеранами Великой Отечественной войны. "Вовлекая молодежь в работу по сохранению исторической памяти, мы воспитываем поколение, которое будет способно противостоять попыткам искажения истории, защищать правду о Великой Отечественной войне и передавать ее следующим поколениям. Желаю ребятам продуктивной работы!" – написал в своем телеграм-канале Анохин.
