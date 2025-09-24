Рейтинг@Mail.ru
У Словакии нет альтернативы российским источникам топлива
20:31 24.09.2025
У Словакии нет альтернативы российским источникам топлива
Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что у его страны нет разумной и финансово... РИА Новости, 24.09.2025
в мире
словакия
россия
сергей лавров
оон
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что у его страны нет разумной и финансово жизнеспособной альтернативы российским источникам ископаемого топлива. "Словакия за свою историю десятилетиями строила энергетическую инфраструктуру. У нас нет других вариантов (кроме российского газа и нефти - ред.), которые были бы устойчивыми и по разумным ценам", - сказал он.
словакия
россия
в мире, словакия, россия, сергей лавров, оон
В мире, Словакия, Россия, Сергей Лавров, ООН
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что у его страны нет разумной и финансово жизнеспособной альтернативы российским источникам ископаемого топлива.
"Словакия за свою историю десятилетиями строила энергетическую инфраструктуру. У нас нет других вариантов (кроме российского газа и нефти - ред.), которые были бы устойчивыми и по разумным ценам", - сказал он.
Братислава - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Словакия хочет отложить рассмотрение новых санкций против России
15 июня, 11:05
 
В мире Словакия Россия Сергей Лавров ООН
 
 
