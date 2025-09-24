https://ria.ru/20250924/slovakija-2044140630.html

У Словакии нет альтернативы российским источникам топлива

У Словакии нет альтернативы российским источникам топлива - РИА Новости, 24.09.2025

У Словакии нет альтернативы российским источникам топлива

Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что у его страны нет разумной и финансово... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T20:31:00+03:00

2025-09-24T20:31:00+03:00

2025-09-24T20:31:00+03:00

в мире

словакия

россия

сергей лавров

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил журналистам, что у его страны нет разумной и финансово жизнеспособной альтернативы российским источникам ископаемого топлива. "Словакия за свою историю десятилетиями строила энергетическую инфраструктуру. У нас нет других вариантов (кроме российского газа и нефти - ред.), которые были бы устойчивыми и по разумным ценам", - сказал он.

https://ria.ru/20250615/slovakiya-2022934967.html

словакия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, россия, сергей лавров, оон