Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов в Константиновке
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 24.09.2025
Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов в Константиновке
Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов в Константиновке
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Бойцы 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, крупный склад боеприпасов. "Разведывательные подразделения 3-го армейского корпуса выявили замаскированный склад с боеприпасами, расположенный в частном домовладении на восточной окраине Константиновки, ДНР. После подтверждения координат цель была поражена бойцами 27-го полка 6-й мотострелковой дивизии при помощи FPV-дрона, оснащённого мощным фугасным зарядом", - рассказал РИА Новости военнослужащий 3-го армейского корпуса. На видео, которое есть в распоряжении агентства, происходит детонация хранящегося боекомплекта. "Взрыв был настолько мощным, что его последствия наблюдались на значительном расстоянии — зафиксирована вторичная детонация, а также возгорание соседних строений", - заметил боец.
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Бойцы 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, крупный склад боеприпасов.
"Разведывательные подразделения 3-го армейского корпуса выявили замаскированный склад с боеприпасами, расположенный в частном домовладении на восточной окраине Константиновки, ДНР. После подтверждения координат цель была поражена бойцами 27-го полка 6-й мотострелковой дивизии при помощи FPV-дрона, оснащённого мощным фугасным зарядом", - рассказал РИА Новости военнослужащий 3-го армейского корпуса.
На видео, которое есть в распоряжении агентства, происходит детонация хранящегося боекомплекта.
"Взрыв был настолько мощным, что его последствия наблюдались на значительном расстоянии — зафиксирована вторичная детонация, а также возгорание соседних строений", - заметил боец.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
