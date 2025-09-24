https://ria.ru/20250924/sklad-2044058966.html

Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов в Константиновке

ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Бойцы 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, крупный склад боеприпасов. "Разведывательные подразделения 3-го армейского корпуса выявили замаскированный склад с боеприпасами, расположенный в частном домовладении на восточной окраине Константиновки, ДНР. После подтверждения координат цель была поражена бойцами 27-го полка 6-й мотострелковой дивизии при помощи FPV-дрона, оснащённого мощным фугасным зарядом", - рассказал РИА Новости военнослужащий 3-го армейского корпуса. На видео, которое есть в распоряжении агентства, происходит детонация хранящегося боекомплекта. "Взрыв был настолько мощным, что его последствия наблюдались на значительном расстоянии — зафиксирована вторичная детонация, а также возгорание соседних строений", - заметил боец.

