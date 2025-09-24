https://ria.ru/20250924/sklad-2044058966.html
Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов в Константиновке
Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов в Константиновке - РИА Новости, 24.09.2025
Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов в Константиновке
Бойцы 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе,... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:58:00+03:00
2025-09-24T15:58:00+03:00
2025-09-24T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донбасс
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Бойцы 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, крупный склад боеприпасов. "Разведывательные подразделения 3-го армейского корпуса выявили замаскированный склад с боеприпасами, расположенный в частном домовладении на восточной окраине Константиновки, ДНР. После подтверждения координат цель была поражена бойцами 27-го полка 6-й мотострелковой дивизии при помощи FPV-дрона, оснащённого мощным фугасным зарядом", - рассказал РИА Новости военнослужащий 3-го армейского корпуса. На видео, которое есть в распоряжении агентства, происходит детонация хранящегося боекомплекта. "Взрыв был настолько мощным, что его последствия наблюдались на значительном расстоянии — зафиксирована вторичная детонация, а также возгорание соседних строений", - заметил боец.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донбасс, Донецкая Народная Республика
Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов в Константиновке
Российские артиллеристы уничтожили крупный склад боеприпасов в Константиновке