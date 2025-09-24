https://ria.ru/20250924/siyyarto-2044088457.html
Сийярто ответил на призывы к Венгрии отказаться от российской нефти
Сийярто ответил на призывы к Венгрии отказаться от российской нефти
БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Венгрия, которую хотят заставить отказаться от нефти из РФ, покупает лишь 2,2% российского экспорта, а лицемерные европейские страны через посредников - в разы больше, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Некоторые пытаются заставить нас, венгров, оправдываться, ведь мы покупаем нефть и газ у России. Те, кто говорит об этом в Европе, пытаются этим эффектным и громким обвинением скрыть, что подавляющее большинство стран Западной Европы по-прежнему окольными путями покупают у России большие объёмы, например, нефти. Доказательством этого служит тот факт, что, по последним данным, в Венгрию идёт лишь 2,2% от общего объёма российского экспорта нефти", - сказал Сийярто в эфире телеканал М1.Министр подчеркнул, что в последние годы европейские страны нарастили импорт нефти из Азии в 10-12 раз, это значит, что они "лицемерно" продолжают покупать российскую нефть, но обвиняют Венгрию, которая делает это открыто.
