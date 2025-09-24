Рейтинг@Mail.ru
14:02 24.09.2025 (обновлено: 14:07 24.09.2025)
БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в среду намерен провести встречу с главой МИД РФ Лавровым на полях ООН и обсудить ход конфликта на Украине. "В среду я встречусь с коллегой Лавровым, конечно, мы будем говорить о ходе войны", - сказал Сийярто в эфире венгерского телеканала ATV. Ранее Сийярто заявил, что из Брюсселя каждый год пытаются запретить ему общаться с делегациями из РФ и Белоруссии на сессии Генассамблеи ООН, но они ему не указ. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с РФ, и считает, что она на благо Европы. Сийярто ранее сообщал, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог.
Сийярто анонсировал встречу с Лавровым на полях ООН

Глава МИД Венгрии Сийярто проведет встречу с Лавровым на полях ГА ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в среду намерен провести встречу с главой МИД РФ Лавровым на полях ООН и обсудить ход конфликта на Украине.
"В среду я встречусь с коллегой Лавровым, конечно, мы будем говорить о ходе войны", - сказал Сийярто в эфире венгерского телеканала ATV.
Ранее Сийярто заявил, что из Брюсселя каждый год пытаются запретить ему общаться с делегациями из РФ и Белоруссии на сессии Генассамблеи ООН, но они ему не указ.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с РФ, и считает, что она на благо Европы. Сийярто ранее сообщал, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Сийярто заявил, что больше не питает иллюзий в отношении Генассамблеи ООН
22 сентября, 10:45
 
