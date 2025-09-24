https://ria.ru/20250924/siyyarto-2044008287.html
Сийярто анонсировал встречу с Лавровым на полях ООН
в мире
россия
венгрия
украина
петер сийярто
сергей лавров
виктор орбан
оон
БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в среду намерен провести встречу с главой МИД РФ Лавровым на полях ООН и обсудить ход конфликта на Украине. "В среду я встречусь с коллегой Лавровым, конечно, мы будем говорить о ходе войны", - сказал Сийярто в эфире венгерского телеканала ATV. Ранее Сийярто заявил, что из Брюсселя каждый год пытаются запретить ему общаться с делегациями из РФ и Белоруссии на сессии Генассамблеи ООН, но они ему не указ. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с РФ, и считает, что она на благо Европы. Сийярто ранее сообщал, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог.
россия
венгрия
украина
