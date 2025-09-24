Рейтинг@Mail.ru
Силуанов назвал проект трехлетнего бюджета сбалансированным - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 24.09.2025 (обновлено: 16:06 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/siluanov--2044047299.html
Силуанов назвал проект трехлетнего бюджета сбалансированным
Силуанов назвал проект трехлетнего бюджета сбалансированным - РИА Новости, 24.09.2025
Силуанов назвал проект трехлетнего бюджета сбалансированным
Подготовленный проект бюджета России на 2026-2028 годы является сбалансированным и устойчивым, социальная политика – его первый приоритет, сообщил министр... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:37:00+03:00
2025-09-24T16:06:00+03:00
россия
экономика
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подготовленный проект бюджета России на 2026-2028 годы является сбалансированным и устойчивым, социальная политика – его первый приоритет, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в среду на заседании кабмина."Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период является сбалансированным и устойчивым", - сказал Силуанов.По его словам, это важно для поддержания макроэкономической стабильности, роста, реальных зарплат и доходов населения."Социальная политика - первый приоритет бюджета. Важнейшим направлением являются меры по повышению демографии. Детский бюджет составит на три года более 10 триллионов рублей. В рамках этого бюджета предусматривается выплата единого пособия на детей, нуждающимся семьям, продолжение программ материнского капитала с индексацией на уровень инфляции и предоставления семьям с детьми возможности получения остатков средств материнского капитала без определения цели их использования", - подчеркнул Силуанов.Министр также рассказал, что более 2 триллионов рублей будут учтены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми, деньги пойдут на субсидирование процентной ставки по семейной ипотеке, а также единовременных выплат в размере 450 тысяч рублей многодетным семьям с тремя и более детьми на частичное погашение ипотечных кредитов", - отметил Силуанов.Ранее Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрело проект закона о федеральном бюджете на 2026-2028 годы и проект прогноза социально-экономического развития страны на этот период, а также поправки в бюджет 2025 года. Проект нового трехлетнего бюджета одобрен, сообщил кабмин.
https://ria.ru/20250924/mishustin-2044052556.html
https://ria.ru/20250924/mishustin-2044045519.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, антон силуанов
Россия, Экономика, Антон Силуанов
Силуанов назвал проект трехлетнего бюджета сбалансированным

Силуанов назвал проект трехлетнего бюджета РФ сбалансированным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подготовленный проект бюджета России на 2026-2028 годы является сбалансированным и устойчивым, социальная политика – его первый приоритет, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в среду на заседании кабмина.
"Подготовленный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период является сбалансированным и устойчивым", - сказал Силуанов.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Мишустин рассказал о расходах на технологическое лидерство на три года
Вчера, 15:48
По его словам, это важно для поддержания макроэкономической стабильности, роста, реальных зарплат и доходов населения.
"Социальная политика - первый приоритет бюджета. Важнейшим направлением являются меры по повышению демографии. Детский бюджет составит на три года более 10 триллионов рублей. В рамках этого бюджета предусматривается выплата единого пособия на детей, нуждающимся семьям, продолжение программ материнского капитала с индексацией на уровень инфляции и предоставления семьям с детьми возможности получения остатков средств материнского капитала без определения цели их использования", - подчеркнул Силуанов.
Министр также рассказал, что более 2 триллионов рублей будут учтены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми, деньги пойдут на субсидирование процентной ставки по семейной ипотеке, а также единовременных выплат в размере 450 тысяч рублей многодетным семьям с тремя и более детьми на частичное погашение ипотечных кредитов", - отметил Силуанов.
Ранее Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрело проект закона о федеральном бюджете на 2026-2028 годы и проект прогноза социально-экономического развития страны на этот период, а также поправки в бюджет 2025 года. Проект нового трехлетнего бюджета одобрен, сообщил кабмин.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Мишустин оценил подходы к формированию трехлетнего бюджета
Вчера, 15:31
 
РоссияЭкономикаАнтон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала