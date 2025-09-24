Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк опроверг информацию о выпуске собственных дронов
12:20 24.09.2025
Сбербанк опроверг информацию о выпуске собственных дронов
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сбербанк не планирует создавать собственные дроны, при этом банк развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Ранее в СМИ появилась информация, что "Сбер" планирует создавать собственные дроны. "Данная информация не соответствует действительности. При этом "Сбер" действительно развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике", - сообщили в пресс-службе банка.
Логотип Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сбербанк не планирует создавать собственные дроны, при этом банк развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Сбер" планирует создавать собственные дроны.
"Данная информация не соответствует действительности. При этом "Сбер" действительно развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике", - сообщили в пресс-службе банка.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Сбербанке отметили низкую удовлетворенность работой ИИ
4 сентября, 06:54
 
Сбербанк РоссииСберОбществоЭкономика
 
 
