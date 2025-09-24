https://ria.ru/20250924/sahalin-2044006304.html

Минэнерго Сахалина рассказало о ситуации с бензином на АЗС

Минэнерго Сахалина рассказало о ситуации с бензином на АЗС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен – РИА Новости. Отдельные случаи снижения запасов топлива фиксируются на независимых частных АЗС Сахалина, заявил РИА Новости глава регионального министерства энергетики Дмитрий Куварин. "Ситуация на частных АЗС вызвана высоким сезонным спросом на бензин и дизтопливо и долгим транспортным плечом поставок. При этом замечу, что на автозаправочных станциях сети ООО "ННК-Сахалиннефтепродукт" перебоев с топливом не отмечается", - рассказал собеседник агентства. По словам министра, поставки дополнительного объема топлива в регион ожидаются уже 25 сентября. Как только он поступит, горючее появится в продаже на частных независимых сетях АЗС. "Правительство Сахалинской области предпринимает все возможные меры для ускорения поставок топлива, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение им автовладельцев в муниципальных образованиях региона", - отметил глава минэнерго.

