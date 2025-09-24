https://ria.ru/20250924/rzhd-2043896566.html

РЖД изучают опцию посадки в поезд с помощью QR-кода

2025-09-24T06:02:00+03:00

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. РЖД изучают опцию посадки пассажиров в поезд дальнего следования с помощью QR-кода из сервиса "Госдоки" вместо бумажного паспорта, сообщили РИА Новости в компании. Кабмин РФ определил случаи для применения россиянами QR-кода из сервиса "Госдоки" наравне с бумажным паспортом. Минцифры сообщало, что на первом этапе это будет, например, в магазинах, кино или при отправке посылок и отмечало, что сферы применения будут расширяться. В РЖД напомнили, что данное постановление не распространяется на транспорт. "В тоже время вместе с причастными структурами и ведомствами холдинг "РЖД" изучает возможность идентификации пассажиров при посадке в поезд с помощью двухмерного штрихового кода (QR-кода) из мобильного приложения ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг" как дополнительной опции. Если такое решение будет принято, о нем будет объявлено отдельно", - ответили в РЖД на вопрос, планирует ли компания запустить опцию посадки в поезд дальнего следования по QR-коду из сервиса "Госдоки" наравне с бумажным паспортом. Посадка в поезд дальнего следования, напомнили в компании, возможна в настоящее время при предъявлении оригинала документа, на который куплен билет, или нотариально заверенной копии, если речь идет о свидетельстве о рождении для ребенка младше 14 лет. "Госдоки" - сервис в приложении "Госуслуг". Минцифры в своем Telegram-канале 22 сентября сообщило, что уже в ближайшем будущем в нем появится возможность создать QR-код, который в определенных ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом. Постановление об этом подписало правительство. Министерство уточняло, что на первом этапе QR-код можно будет использовать в магазинах - при покупке товаров 18+, в кино или музеях - при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, при отправке или получении посылок и заказных писем. В дальнейшем QR-код можно будет использовать в организациях финрынка, в МФЦ для получения некоторых госуслуг, в салонах сотовых операторов, в частных медорганизациях, а также при заселении в гостиницы. Минцифры отмечало, что использование QR-кодов будет добровольным, а бумажные документы можно по-прежнему предъявлять без всяких ограничений. При сканировании кода проверяющий увидит только необходимые данные. Также в сообщении говорилось, что возможности применения QR-кода наравне с паспортом будут расширяться поэтапно в соответствии с определенными правительством сроками и по мере подключения организаций к сервису "Госдоки" - предъявить QR-код можно будет только в них.

