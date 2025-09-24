https://ria.ru/20250924/rynki-2043930022.html
Восточные рынки становятся премиальными для России, заявил Песков
Восточные рынки становятся премиальными для России, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
Восточные рынки становятся премиальными для России, заявил Песков
Европейские рынки перестают быть для РФ премиальными, такими становятся восточные рынки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:20:00+03:00
2025-09-24T10:20:00+03:00
2025-09-24T10:30:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Европейские рынки перестают быть для РФ премиальными, такими становятся восточные рынки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Для нас премиальными рынками перестают быть рынки европейские и становятся рынки на Востоке, а кто знает, может подоспеют какие-то еще регионы", - сказал Песков в интервью радио РБК.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Восточные рынки становятся премиальными для России, заявил Песков
Песков: европейские рынки перестают быть для РФ премиальными рынками