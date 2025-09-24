Восточные рынки становятся премиальными для России, заявил Песков

https://ria.ru/20250924/rynki-2043930022.html

Европейские рынки перестают быть для РФ премиальными, такими становятся восточные рынки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Европейские рынки перестают быть для РФ премиальными, такими становятся восточные рынки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Для нас премиальными рынками перестают быть рынки европейские и становятся рынки на Востоке, а кто знает, может подоспеют какие-то еще регионы", - сказал Песков в интервью радио РБК.

