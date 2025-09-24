Рейтинг@Mail.ru
Экс-офицера, перешедшего на сторону Украины, объявили в розыск в России - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 24.09.2025 (обновлено: 13:22 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/rozysk-2043894837.html
Экс-офицера, перешедшего на сторону Украины, объявили в розыск в России
Экс-офицера, перешедшего на сторону Украины, объявили в розыск в России - РИА Новости, 24.09.2025
Экс-офицера, перешедшего на сторону Украины, объявили в розыск в России
Бывший российский офицер Лев Ступников, перешедший на сторону Украины, объявлен в федеральный розыск в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T05:33:00+03:00
2025-09-24T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043940976_0:0:1071:602_1920x0_80_0_0_82c25aec9e28c6151edbbb33630a73cb.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Бывший российский офицер Лев Ступников, перешедший на сторону Украины, объявлен в федеральный розыск в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. &quot;Лев Ступников 1999 года рождения объявлен в России в федеральный розыск&quot;, — сказал собеседник агентства.На сайте базы МВД подтверждается эта информация."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Ступникова.Ранее RT сообщало о видеоинтервью в соцсетях с перешедшим на украинскую сторону бывшим офицером российской армии Львом Ступниковым. В нем перебежчик признается, что почти семь месяцев помогал ВСУ убивать своих сослуживцев, "сливая" противнику координаты позиций, по которым затем наносились ракетные удары. По оценке российских военных, от действий предателя могли погибнуть более 200 солдат ВС России.
https://ria.ru/20250823/ukraina-2037111875.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043940976_78:0:881:602_1920x0_80_0_0_1f6bc8a47f5d26bdcdf8a020a8ee46ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Экс-офицера, перешедшего на сторону Украины, объявили в розыск в России

Экс-офицера ВС России Льва Ступникова объявили в федеральный розыск

© Фото : соцсетиЛев Ступников
Лев Ступников - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : соцсети
Лев Ступников
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Бывший российский офицер Лев Ступников, перешедший на сторону Украины, объявлен в федеральный розыск в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"Лев Ступников 1999 года рождения объявлен в России в федеральный розыск", — сказал собеседник агентства.

На сайте базы МВД подтверждается эта информация.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Ступникова.
Ранее RT сообщало о видеоинтервью в соцсетях с перешедшим на украинскую сторону бывшим офицером российской армии Львом Ступниковым. В нем перебежчик признается, что почти семь месяцев помогал ВСУ убивать своих сослуживцев, "сливая" противнику координаты позиций, по которым затем наносились ракетные удары. По оценке российских военных, от действий предателя могли погибнуть более 200 солдат ВС России.
Флаг Польши и НАТО - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Польский наемник перешел на сторону России для борьбы с ВСУ
23 августа, 06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала