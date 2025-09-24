https://ria.ru/20250924/rozysk-2043894837.html
Экс-офицера, перешедшего на сторону Украины, объявили в розыск в России
Экс-офицера, перешедшего на сторону Украины, объявили в розыск в России - РИА Новости, 24.09.2025
Экс-офицера, перешедшего на сторону Украины, объявили в розыск в России
Бывший российский офицер Лев Ступников, перешедший на сторону Украины, объявлен в федеральный розыск в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных...
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Бывший российский офицер Лев Ступников, перешедший на сторону Украины, объявлен в федеральный розыск в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Лев Ступников 1999 года рождения объявлен в России в федеральный розыск", — сказал собеседник агентства.На сайте базы МВД подтверждается эта информация."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Ступникова.Ранее RT сообщало о видеоинтервью в соцсетях с перешедшим на украинскую сторону бывшим офицером российской армии Львом Ступниковым. В нем перебежчик признается, что почти семь месяцев помогал ВСУ убивать своих сослуживцев, "сливая" противнику координаты позиций, по которым затем наносились ракетные удары. По оценке российских военных, от действий предателя могли погибнуть более 200 солдат ВС России.
Экс-офицера, перешедшего на сторону Украины, объявили в розыск в России
