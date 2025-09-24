https://ria.ru/20250924/rossija-2044161693.html

В Андерматте отметили годовщину Швейцарского похода Суворова

АНДЕРМАТТ, 24 сен - РИА Новости. Российские дипломаты, соотечественники и граждане Швейцарии в среду отметили 226-ю годовщину Швейцарского похода генерал-фельдмаршала Александра Суворова, ставшего одним из крупнейших политических и военных событий войны второй коалиции против Франции в конце XVIII века. Памятная церемония состоялась возле швейцарского Андерматта, в ущелье Шёлленен у монумента сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы. В ней приняли участие руководители дипломатических представительств России и Белоруссии в Швейцарии Сергей Гармонин и Александр Ганевич, заместитель постпреда России при ООН Александр Летошнев, дипломаты из Женевы и Берна, представители православного духовенства и швейцарской общественности. "Роль Суворова в истории Швейцарии общеизвестна. Русские войска пришли на эту землю именно как освободители, задача похода заключалась в восстановлении швейцарской независимости, так как страна была оккупирована французскими войсками. Вопреки абсурдным заявлениям некоторых местных отставников, Россия никогда не представляла угрозу для Швейцарии, не представляет и теперь", - заявил РИА Новости посол России в Швейцарии. Порядка ста человек - как соотечественников, так и швейцарских граждан - собрались у Суворовского креста, чтобы отдать дань памяти русским солдатам. В мае Гармонин сообщил РИА Новости, что с 2022 года швейцарские власти полностью дистанцируются от "Суворовских дней", хотя до этого на протяжении многих лет они отмечались не только в ущелье Шёлленен у памятника сподвижникам полководца - с участием представителей местных властей и вооруженных сил - но и во многих городах Швейцарии. В разных кантонах конфедерации выступали кадеты Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, проводились выставки из экспозиций музея Суворова в Санкт-Петербурге. В 1799 году русский полководец Александр Суворов возглавил легендарный поход через швейцарские Альпы во время войн второй коалиции против Франции. Несмотря на экстремальные условия и тяжелые потери, ему удалось преодолеть такие перевалы, как Сен-Готард, сражаясь с французскими войсками. Памятник Суворову в Андерматте был установлен Российской империей в 1898 году в честь генерал-фельдмаршала и его солдат. Земля, на которой он стоит, принадлежит Швейцарии, но сам памятник является собственностью российского государства, отражающей исторические связи между Россией и Швейцарией.

