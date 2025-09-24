https://ria.ru/20250924/rossija-2043937213.html

Замглавы МИД: Россия обеспокоена попытками возвеличить пособников нацистов

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена попытками ряда стран официально возвеличить пособников нацистов, заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. Он напомнил, что Россия официально внесла на рассмотрение юбилейной Генеральной ассамблеи ООН (в двадцать первый раз) проект традиционной ежегодной резолюции о борьбе с героизацией нацизма ("Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости"). "Эта инициатива пользуется неизменно широкой поддержкой наших единомышленников на мировой арене", - указал он. "Они, также как и Россия, самым серьёзным образом обеспокоены и возмущены попытками отдельных государств официально возвеличить пособников и сообщников нацистов, совершавших вместе с ними немыслимые по жестокости военные преступления и преступления против человечности. В ранг национальных героев возводятся соучастники Холокоста и геноцида народов СССР", - подчеркнул Любинский. Полностью интервью замглавы МИД РФ читайте в среду на сайте ria.ru.

